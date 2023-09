«Los usan como mano de obra barata»: la dura advertencia de la mamá de un soldado que murió, a las familias del Ejército

Hace una semana, cuatro militares murieron y dieciocho resultaron heridos cuando un camión del Ejército volcó en la Ruta Provincial 62, camino al lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes. Las familias reclaman justicia y manifestaron su sentir en una fuerte carta en la que advierten a familias de soldados voluntarios sobre la «negligencia e incompetencia» del Ejército argentino.

Por el trágico hecho, perdieron la vida el Cabo Primero Cristian González, el Cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales, y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillan. La familia de Morales manifestó su pesar en una carta abierta.

Con destino a la comunidad de San Martín de los Andes y a la población argentina, Sonia Beatriz Flandes y Oscar Raúl Morales, los padres Oscar Morales, contaron la situación del grupo de soldados que sufrió el trágico accidente. «Eran del escalafón más bajo, allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes, todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores», relataron.

Por este motivo, expusieron que hacen responsables directos, al Jefe del Regimiento de San Martín de los Andes y a sus superiores, hasta el Ministro de Defensa.

«Quiero alertar a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del Ejército, que sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia van a volver a matar», advirtieron los padres de la victima.

Llamaron a la reflexión, «para que levantemos la voz, porque esto debe y tiene que cambiar, que no pase de nuevo esto«. «Que no tengan los padres que llorar a un hijo que fue ahí para cumplir un sueño y ganarse la vida honradamente», manifestaron.

La familia pidió la destitución del jefe a cargo del regimiento 4 de Caballería, Teniente Coronel Hernán Javier Chamadoira. «Me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están sufriendo por la irresponsabilidad«, expusieron. También reclamaron que todos los camiones del Ejército Argentino, «que se encuentran totalmente obsoletos, sean sacados de circulación».

La familia aseguró que dentro del Regimiento de San Martín de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos. «En este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados y seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia», comentaron.

«Quiero también poner en conocimiento a los padres de todos los soldados voluntarios de este país que no es verdad que están sirviendo a la Patria, sino que están siendo utilizados como mano de obra barata», advirtieron los padres de la víctima. «Son usados para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos», agregó.

La familia aseguró que «poco y nada es la instrucción que se les da» y que tampoco se los provee de armamento y ropa adecuada para dicha instrucción.

«Abrazo con todo mi corazón, y con todo el dolor que tengo a las 22 familias que están sufriendo», manifestaron los padres de Morales. «Voy a emplear unas palabras que a menudo usan los militares en sus discursos vacíos: “Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la Patria se los demande”, añadieron.

Por último, expresaron: «Hasta pronto Hijo, tu partida me ha dejado el corazón roto en mil pedazos».

La carta de la mamá de un soldado que murió a las familias del Ejército

Nos dirigimos a la comunidad de San Martín de los Andes y a quien quiera escucharnos.

Somos los padres de Oscar Morales, el soldado voluntario que perdió la vida junto a sus

tres compañeros, en un camión de carga modelo 75 perteneciente al Ejército Argentino.

Las 22 almas que estaban en este camión eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no

iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes… Todos estos chicos y chicas estaban

cumpliendo órdenes de sus superiores.

Por lo tanto, hacemos responsables directos al Jefe del Regimiento de San Martín de los

Andes y de ahí para arriba hasta el Ministro de Defensa.

Quiero alertar a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del Ejército,

que sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia van a volver

a matar.

Llamo a la reflexión, a todos, para que levantemos la voz porque esto debe y tiene que

cambiar, que no pase de nuevo esto, que no tengan los padres que llorar a un hijo que

fue ahí para cumplir un sueño y ganarse la vida honradamente.

Exijo como Madre y me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están

sufriendo por la irresponsabilidad del Jefe a Cargo del Regimiento 4 de Caballería

Teniente Coronel Hernan Javier Chamadoira; que sea inmediatamente destituido de su

cargo.

Exijo que todos los camiones del Ejército Argentino, que se encuentran totalmente

obsoletos, sean sacados de circulación.

Quiero también poner en conocimiento a los padres de todos los soldados voluntarios de

este país que no es verdad, que están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados

(usados) como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y

casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos. Poco y nada es la

instrucción que se les da, tampoco se los provee de armamento y ropa adecuada para

dicha instrucción.

Quiero que sepan que dentro del Regimiento de San Martín de los Andes había

camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse. En

este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados… y

seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia.

No quiero extenderme demasiado, abrazo con todo mi corazón, y con todo el dolor que

tengo a las 22 familias que están sufriendo. Voy a emplear unas palabras que a menudo

usan los militares en sus discursos vacíos: “Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la

Patria se los demande”.

Posdata: Hasta pronto Hijo, tu partida me ha dejado el corazón roto en mil pedazos!