Marcha a una semana del accidente del Ejército en San Martín: piden la destitución de los jefes

Hace una semana, cuatro militares murieron y dieciocho resultaron heridos cuando un camión del Ejército volcó en la Ruta Provincial 62, camino al lago Lolog, a seis kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, en Neuquén. Sus familiares piden justicia y convocaron a una marcha hoy a las 18, donde una de las consignas es el pedido de la destitución de los jefes del regimiento. El tío de una de las víctimas habló con RIO NEGRO RADIO sobre el pedido y aclaró que no está dirigido a la conductora del camión.

Por el trágico hecho, perdieron la vida el Cabo Primero Cristian González, el Cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales, y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillan. La familia de Morales manifestó la actividad.

Andrés Gutiérrez, tío de Óscar Morales, comunicó a RIO NEGRO RADIO que la marcha es hoy a las 18. «La familia Morales y Canuillan, nos pusimos de acuerdo para llevarla a cabo, con concentración en la rotonda de la Comisaria 43 y Ruta 40, hasta el puesto 1 del ejército».

«Es una marcha pacífica para pedir justicia, convocamos a todo el pueblo que va a ser la primera marcha, dado que se cumple una semana de lo sucedido», expuso Gutiérrez. «El pedido es la destitución del Jefe del Regimiento«, manifestó.

«Queremos que se esclarezca ya, queremos respuesta por qué la chica perdió el control del camión», indicó Gutiérrez. «La familia Morales, González, Román, Canuillan, quiere respuestas», manifestó.

Gutiérrez señaló que podría haber más marchas. «Vamos a seguir hasta que se aclare y que los culpables paguen lo que tengan que pagar, que haya justicia», expuso.

Gutiérrez indicó que todavía no tienen información sobre los peritajes del camión, «si se hicieron, como familia no nos han informado nada», reclamó. También indicó que hasta ahora, ningún intendente se ha acercado a los padres de las víctimas.

«Esto se tiene que conocer a nivel país, para que los altos jefes vean que fue una negligencia», manifestó el tío de Morales. Expresó «tengo más información que no puedo pasar por el momento, es una información reservada».

Por último, indicó que no tienen abogado, que solicitaron el servicio del abogado Fernando Burlando, «pero no le interesó este caso, porque tiene miedo a meterse con el ejército argentino», manifestó.

Aclaro que el pedido de destitución es hacia tres jefes. «Pedimos que sean destituidos el jefe de regimiento, el segundo jefe y el jefe encargado del transporte», detalló.

«A la chica que manejaba el camión, pedimos que no sea sancionada de ninguna manera, porque es una víctima más, es un compañero más de Óscar», expresó Gutiérrez. «Pedimos que no sea sancionada, porque la van a crucificar, van a querer buscar a los culpables y ella no lo es», agregó.

