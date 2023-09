Tío del soldado muerto por el accidente en San Martín: «Burlando tiene miedo de meterse con el Ejército»

En medio de la convocatoria a la marcha por pedido de justicia de las víctimas militares que murieron en un vuelco del camión del Ejército en San Martín de los Andes, el tío de una de ellas habló con RÍO NEGRO RADIO y dio detalles del pedido. Comunicó que exigen la destitución de tres jefes y que tiene información reservada que aún no puede revelar. Además, informó que solicitaron los servicios del abogado Fernando Burlando, pero asegura que «no le interesó» y comentó los motivos.

Por el trágico hecho, perdieron la vida el Cabo Primero Cristian González, el Cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales, y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillan.

Andrés Gutiérrez, tío de Óscar Morales, comunicó a RIO NEGRO RADIO que la marcha es hoy a las 18 y que la consigna es el pedido de destitución del Jefe del Regimiento, segundo jefe y el jefe encargado del transporte», manifestó.

Acerca de la investigación, comunicó que todavía no tienen información sobre los peritajes del camión, «si se hicieron, como familia no nos han informado nada», reclamó.

En este sentido, Gutiérrez informó que por el momento no tienen abogado. «Me comuniqué con la secretaria del abogado Fernando Burlando, pero parece que no le intereso», indicó. «Debe ser que tiene miedo de meterse con el ejército argentino y no quiso agarrar el caso«.

«Esto se tiene que conocer a nivel país, para que los altos jefes vean que fue una negligencia», manifestó el tío de Morales. Expresó «tengo más información que no puedo pasar por el momento, es una información reservada».

