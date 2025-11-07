Mapa del Festival de la Sidra 2025: cómo estará distribuido el predio del gran evento de Roca

General Roca se prepara para el evento primaveral más esperado: el Festival de la Sidra 2025. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el Predio Ferial Municipal de calle Cerro Tronador se transformará en el epicentro de la gastronomía, los espectáculos en vivo y las mejores sidras de la región.

Con la cuenta regresiva en marcha, la Municipalidad de Roca confirmó la grilla de artistas que encenderán el escenario y detalló cómo funcionará el servicio de transporte gratuito para garantizar que todas las familias puedan asistir sin inconvenientes.

El plano del predio en el Festival de la Sidra 2025: dónde encontrar cada sector

El Festival se desarrollará en el Predio Ferial Municipal (Cerro Tronador 260), cuya distribución está pensada para la comodidad del público. Según el plano oficial, los asistentes podrán orientarse fácilmente:

Acceso Principal: El acceso peatonal principal se encuentra sobre la Calle Cerro Tronador Peatonal, flanqueado por la Ruta Nacional 22.

Los Imperdibles: Patio Siderero: Ubicado inmediatamente después del acceso, será el corazón del festival para la degustación y venta de sidras por parte de los productores. Patio Gastronómico: Junto al Patio Siderero, ofrecerá una amplia variedad de comidas. Campo de Espectáculos y Escenario: El área central, ideal para disfrutar de los shows en vivo. Contiguo al escenario, se encuentra el Área Técnica y un Puesto de Hidratación.

Servicios: Se dispusieron Baños Químicos y Puestos de Hidratación en puntos estratégicos cerca del escenario y el patio gastronómico.

Artesanías: El Paseo de Artesanos se ubica en el lateral este del Campo de Espectáculos.

Estacionamiento: Habrá un Estacionamiento Público de grandes dimensiones con salida de vehículos por la Calle Cerro Mercedario. El Estacionamiento Solicitado se encuentra sobre calle Primeros Pobladores.

Colectivos gratuitos: cómo llegar y volver sin costo

Pensando en la comodidad y seguridad de los asistentes, el municipio de Roca dispondrá de un servicio exclusivo de transporte gratuito para trasladarse al Predio Ferial Municipal.

¿Cuándo? Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

Horarios de Ida: Los colectivos comenzarán a partir desde las dársenas del centro de la ciudad hacia el predio a partir de las 18:00 horas.

Horarios de Vuelta: Al finalizar los espectáculos de cada noche, el servicio de regreso al centro se retomará desde la parada ubicada sobre calle Viterbori.

Se recomienda a los vecinos y turistas planificar la ida con anticipación para disfrutar de las actividades previas y la gastronomía que ofrece el predio.

La grilla de artistas del Festival de la Sidra: dos noches imperdibles

El Festival de la Sidra ofrecerá una potente combinación de bandas locales y números de renombre nacional a lo largo de sus dos jornadas.

Sábado 8 de noviembre: noche de fiesta y ritmo

Set Up

Matías Rivas

Metatambó

Fuego Sagrado

La Delio Valdez

Domingo 9 de noviembre: cierre a puro rock y blues