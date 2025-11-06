Festival de la Sidra 2025: Roca ofrecerá colectivos gratis para ir al predio, ¿cómo funcionará el servicio?

Inicia la cuenta regresiva para el Festival de la Sidra 2025. Este fin de semana del 8 al 9 de noviembre, se llevará a cabo el evento sidrero más esperado de Roca y se espera una gran convocatoria de personas, por este motivo el municipio dispuso un servicio de colectivos gratis. Los detalles.

Cómo funcionarán los colectivos para el Festival de la Sidra 2025

La Municipalidad de Roca informó que para la nueva edición del Festival de la Sidra y para que todas las familias de los diferentes puedan ser parte de los festejos, se pondrá a disposición un servicio exclusivo de transporte gratuito.

Los colectivos realizarán el recorrido de ida y vuelta del predio durante los dos días del evento, es decir sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

El servicio para el Festival de la Sidra partirá desde las dársenas al predio a partir de las 18. Al finalizar los espectáculos, retomará el regreso al centro de la ciudad desde la parada que estará ubicada sobre calle Viterbori.

Festival de la Sidra 2025: la grilla completa de artistas para el sábado y el domingo

El sábado 8 de noviembre, la lista se compone de la siguiente manera:

Set Up

Matías Rivas

Metatambó

Fuego Sagrado

La Delio Valdez

El domingo 9 de noviembre, la grilla será la siguiente: