Mapa del lugar donde murió la niña de 3 años en Bariloche: “no es una zona de playa o costa”

Una niña de 3 años murió este sábado en Bariloche luego de que la camioneta familiar cayera por un barranco y terminara dentro del lago Nahuel Huapi, en una zona que, según fuentes judiciales, no es una playa ni una costa de acceso al agua.

La tragedia ocurrió alrededor del mediodía, cuando la madre de la pequeña puso en marcha la camioneta Hyundai Tucson para salir del terreno familiar. La niña había sido ubicada previamente en su silla de seguridad, con los cinturones correspondientes.

En ese momento, el padre se encontraba retirando la nieve acumulada en el terreno como consecuencia de la intensa nevada registrada el viernes, con el objetivo de facilitar la salida del vehículo.

La camioneta cayó por un barranco y terminó a 25 metros de profundidad en el Nahuel Huapi

Según relataron fuentes judiciales, el lote tiene una pendiente y, por circunstancias que todavía deben establecerse, la camioneta comenzó a desplazarse hacia atrás mientras la mujer se encontraba al volante.

El vehículo se deslizó por la pendiente en dirección a un barranco. La madre habría logrado salir del habitáculo y comenzó a pedir ayuda a los gritos.

El padre intentó detener la camioneta corriendo detrás del vehículo, pero no pudo evitar que continuara tomando velocidad hasta caer por el barranco y terminar dentro del lago Nahuel Huapi.

El desesperado intento del padre para rescatar a la niña

Ante la caída del vehículo, el padre se habría arrojado al lago para intentar rescatar a su hija, que permanecía dentro de la camioneta.

Sin embargo, la profundidad del sector dificultó completamente las tareas. Según las primeras informaciones aportadas por los buzos de Prefectura Naval Argentina, el vehículo quedó a unos 25 metros de profundidad.

El hombre habría intentado en varias oportunidades llegar hasta la camioneta y sacar a la pequeña de su silla de seguridad, pero no pudo concretarlo.

Finalmente, los buzos de Prefectura lograron ingresar hasta el vehículo y trabajaron para recuperar el cuerpo de la niña.

La zona donde ocurrió la tragedia presenta un corte abrupto del terreno y, de acuerdo con las fuentes judiciales, no se trata de un sector de playa o costa. También se investiga si existía algún elemento de contención que pudiera haber impedido que el vehículo terminara cayendo al lago.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Tras el hecho, el fiscal Guillermo Lista y el fiscal adjunto Álvaro Viterbori dispusieron la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Los investigadores buscan determinar la mecánica exacta del episodio y establecer por qué la camioneta comenzó a desplazarse por la pendiente.

La Justicia consideró, de manera preliminar, que la causa del fallecimiento de la niña se encuentra determinada y dispuso que no fuera necesaria la realización de una autopsia.

La madre fue trasladada al Sanatorio San Carlos debido al estado de conmoción que presentaba tras la tragedia.

Además, personal de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) se acercó hasta el lugar para brindar contención y asistencia a la familia.