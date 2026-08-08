Tragedia en Bariloche: el accidente que causó la muerte de una niña de 3 años en el Lago Nahuel Huapi

Una niña perdió la vida este sábado en el Lago Nahuel Huapi.

En pocos minutos ocurrió este sábado una tragedia que causó un dolor desgarrador a una familia de Bariloche. Fuentes judiciales relataron esta noche de sábado -aún conmocionados por lo ocurrido- la secuencia que provocó la muerte de una niña de tres años.

Alrededor del mediodía, la madre de la pequeña puso en marcha la camioneta Huyndai Tucson de la familia para salir. La mujer ubicó a su hija en la silla de seguridad, con los cinturones correspondientes.

El padre estaba concentrado tratando de retirar la nieve que se había acumulado en el terreno, tras la intensa nevada que cayó el viernes sobre Bariloche, para poder sacar la camioneta.

Las fuentes revelaron que el lote tiene una pendiente y, por causas que los peritos tratan de establecer, la camioneta se fue hacia atrás, con la mamá al volante. El automotor comenzó a deslizarse por la pendiente en dirección al barranco.

Describieron que en ese lugar hay un corte abrupto del terreno, no es una zona donde hay una playa o una costa. La madre salió del habitáculo y pidió ayuda a los gritos a su pareja.

El padre de la nena corrió en un intento desesperado para intentar detener la camioneta. Fue imposible.

El automotor agarró velocidad y nadie pudo frenarlo. Según las fuentes, no había al parecer una barrera que detuviera el automotor, que en un instante cayó por el barranco en dirección al lago Nahuel Huapi ante la mirada atónita de los padres.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la madre gritó por ayuda con la esperanza de que algunos vecinos fueron a auxiliarlos.

El intento del padre para rescatar a su hija

Según la información preliminar, el padre se habría lanzado al lago para tratar de sacar a su hija de la silla. Pero la profundidad que el Nahuel Huapi tiene en ese sector hizo imposible los esfuerzos del papá por rescatar a la pequeña.

Lo intentó varias veces, pero la camioneta quedó atascada a varios metros bajo el agua y la nena murió.

Los buzos de Prefectura que se sumergieron para rescatar el cuerpo de la niña explicaron que había alrededor de 25 metros de profundidad donde ocurrió la tragedia.

Por eso, no fue una tarea sencilla sacar el cuerpo del interior del automotor. Familiares de la pareja que sufrió la muerte de su hija se acercaron hasta el domicilio, consternados por lo que había sucedido.

El fiscal Guillermo Lista y el fiscal adjunto Álvaro Viterbori pidieron al gabinete de Criminalística que haga las pericias en el lugar de la tragedia, para determinar la mecánica del siniestro.

Los funcionarios judiciales resolvieron que como la causa de la muerte de la pequeña estaba determinada no era necesario una autopsia.

La madre fue asistida en un sanatorio local por la conmoción que sufría. También, el personal de la Oficina de Atención a la Víctima se acercó para brindar contención a la familia.