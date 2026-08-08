Tragedia en Bariloche: murió una niña de 3 años tras quedar dentro de un auto que se hundió en el lago Nahuel Huapi

Una niña de 3 años murió este sábado luego de que el vehículo de su familia terminara dentro del lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la avenida Exequiel Bustillo, en inmediaciones del barrio Don Orione. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el conductor habría perdido el control del automóvil debido a la presencia de hielo sobre la calzada. Luego, fiscalía detalló que era la mamá de la niña quién estaba al volante tras el accidente.

El vehículo salió de la traza y cayó por la pendiente hasta ingresar al lago. Como consecuencia del impacto, la niña quedó atrapada en el interior del rodado.

Según fuentes policiales, la mamá logró salir del automóvil, pero no pudo sacar a la menor, quien murió dentro del vehículo.

En estos momentos, los equipos de emergencia trabajan en el lugar para retirar el automóvil del agua y avanzar con las tareas correspondientes.

La mujer que viajaba en el vehículo fue trasladada al Sanatorio San Carlos, donde recibió atención médica por los golpes sufridos. Ya fue dada de alta.

Operativo de rescate

En el lugar trabajan dos buzos de Prefectura Naval Argentina y personal de dos unidades de Bomberos Ruca Cura, además de otros equipos de emergencia que participan del operativo.

La causa quedó en manos de los fiscales de turno Guillermo Lista y Álvaro Viterborri, quienes dispusieron las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

También interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) de San Carlos de Bariloche, que brinda asistencia y acompañamiento a la familia.