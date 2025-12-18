Mapa | Dónde dejar las cartas de Navidad 2025: Neuquén y Río Negro se preparan para la llegada de Papa Noel

En el marco de la semana navideña y las Fiestas de Fin de Año, Papa Noel visitará distintas localidades de Neuquén y Río Negro para recibir las cartas de regalos para los niños y compartir un lindo recuerdo junto a las familias. Distintas ciudades anunciaron su llegada y dieron fecha para que los niños puedan conocerlo y entregar su carta de Navidad.

Desde encuentros en predios municipales y recorridos por las calles junto a bomberos y vecinos, estas son las fechas y lugares donde Papa Noel visitará antes de Navidad.

Papa Noel buscará las cartas en Neuquén y Río Negro: lugares y fechas

Neuquén

El recorrido de Papa Noel inició esta semana en la capital neuquina. Los niños podrán visitarlo, entregar sus cartas y tomarse fotos con él en las siguientes ubicaciones:

Miércoles 17 , a las 17.30 : Comisaría 19

, a las : Comisaría 19 Jueves 18 , a las 17.30 : Comisaría 41, barrio Bosco

, a las : Comisaría 41, barrio Bosco Jueves 18 , a las 18.30 : Comisaría 44, barrio Valentina

, a las : Comisaría 44, barrio Valentina Viernes 19, a las 17.30: Zona Oeste, Rodeo 1° de Mayo

El recorrido es organizado por la Jefatura de Policía y Dirección Administración. Contará con música en vivo y sorpresas para los participantes.

Cipolletti

Papá Noel recorrerá la ciudad el viernes 19 de diciembre desde las 18.00. Lo hará a bordo del camión de Bomberos Voluntarios para recibir las cartas de todos los niños de la ciudad. El punto de partida será el Complejo Cultural Cipolletti.

Papá Noel realizará su recorrido por las calles:

Fernández Oro hasta Brentana

Brentana hasta Roca

Roca hasta 25 de Mayo

25 de Mayo hasta Alem

Alem hasta Kennedy, retomando nuevamente por calle Fernández Oro, hasta el CCC.

Luego del recorrido, Papa Noel visitará el Parque del Complejo Cultural Cipolletti desde las 19.00, donde las familias podrán visitar a Papá Noel y dejarle su carta, disfrutar de música y espectáculos en vivo.

Allen

Papa Noel recorrerá las calles de la ciudad junto al cuerpo de «Bomberos Voluntarios de Allen». Se realizará el sábado 20 desde las 14.30.

El recorrido comenzará en las 60 viviendas, seguirá Barrio Hospital, y continuará por Barrio Maruchito, Barrio Guerrico, Barrio La Herradura, Costa El Blanco, Costa Este, Costa Oeste, Destacamento Viejo, Barrio La Pasarela, Barrio detrás del Predio de Camioneros, Barrio El Sauce, Barrio 100 Viviendas, circulará por Av. Roca y terminará en Parque Integración.

Viedma

La Municipalidad de Viedma anunció la visita de Papa Noel acompañado de feria con emprendedores y música. El recorrido será el martes 23 de diciembre de 10.00 a 21.00 y el miércoles 24 de diciembre de 9.00 a 14.00.

El lugar será en Calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Mitre en el Patio San Francisco de Sales. Las familias podrán visitar y sacarse fotos con Papa Noel en la víspera de Nochebuena.

Bariloche

Para el martes 23 de diciembre, la Municipalidad de Bariloche realizará la caravana junto a Papá Noel para recorrer distintos barrios de la ciudad en una propuesta pensada para compartir en familia.

La actividad tendrá lugar a las 11:00 en Paseo del Este, continuará en Barrio La Habana, con una parada a las 11:40 horas en la Plaza del Barrio 270 Viviendas. Luego se dirigirá a las 13:00 al Gimnasio Municipal N.º 2 y a las 13:40 en el Playón del Barrio 645 Viviendas. El cierre será a las 14:30 horas en la Rotonda del Kilómetro 8, sobre Avenida Pioneros

Las Grutas

Para el lunes 22, Papa Noel visitará la ciudad costera de Las Grutas. Dirá presente en el Paseo de las Torres (3° bajada) a las 19.00.

Para la actividad, estará presente el padre de la Navidad para recibir las cartas de los niños y sacarse fotos para el recuerdo. La organización está a cargo de vecinos autoconvocados para organizar una linda actividad de cara a fin de año.