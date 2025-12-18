La magia de Navidad: Google te invita a seguir a Papá Noel en Nochebuena, cómo funciona

Como en cada víspera navideña, Google lanza la plataforma digital «Santa Tracker», para que los más chicos puedan conocer el paradero en tiempo real de Papá Noel antes de llegar a la región. En español está disponible como «Google sigue a Papá Noel».

Para la travesía del padre de la Navidad, la aplicación demostrará un recorrido estilo «GPS», marcando los lugares donde pasa Papa Noel, no solo el detalle de cada país, sino un recorrido marcado por cada ciudad del mundo. Acompañado del camino, hay un cronómetro de tiempo de espera hasta que Papa Noel llegue a tu ciudad.

En el sitio web, que se puede acceder mediante cualquier dispositivo móvil, está activa durante todo el año y cuenta con minijuegos para que los más chicos se diviertan mientras esperan la Navidad. Se pueden realizar juegos interactivos para una y dos personas.

Durante Nochebuena, Google activa una función especial que simula el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos por todo el mundo. Esta función, que dura aproximadamente un día, utiliza la tecnología de Google Earth para detallar el camino del trineo y señalando los países ya visitados y sus próximos destinos.

Cómo funciona «Santa Tracker», la aplicación que sigue su camino minuto a minuto

El sitio web, que cuenta con juegos interactivos y videos animados para el entretenimiento de la familia, recorre el mundo iniciando su camino en el Polo Norte, y con un contador que demostrará cuanto falta para que llegue a tu ciudad.

El trayecto, que dura todo el 24 y parte del 25, utiliza la tecnología de Google Earth para mostrar el viaje de Papá Noel, realizando paradas en diversas ciudades alrededor del planeta para dejar los regalos. Con el pasar de las horas se señalará el camino que realizó y figurará marcado su próximo destino.

Inicio su recorrido en su taller en el Polo Norte, con su primer Destino en el continente de Asia y Oceanía. Posteriormente, circulará por el Este europeo y africano. Luego de llegar al Oeste de Europa, iniciará su largo por el Atlántico hasta llegar a Sudamérica, continuando por Centroamérica y Norteamérica, hasta concluir su viaje.

La primera ciudad que visitará Papa Noel es Providéniya, una pequeña localidad rusa que es la primera en recibir la Navidad. Luego de recorrer todo el mundo, el último destino será Hawái, para concluir su viaje y regresar al Polo Norte.