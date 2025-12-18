Confirmado: el vuelo de Papa Noel 2025 ya tiene horario de aterrizaje en Argentina

Lo que parecía un mito urbano de Navidad se volvió una realidad digital. Los pasajeros y curiosos que consultaron la web de Aeropuertos Argentina se encontraron con una sorpresa sin precedentes: el vuelo NOEL 2025, de Papa Noel, ya tiene horario de aterrizaje confirmado en el país.

Con un origen declarado en el Polo Norte, la operación aérea más esperada del año figura oficialmente programada para las 00:00 del 25 de diciembre de 2025. ¡Se viene la Navidad con Papa Noel en camino!

Hoja de ruta: los detalles técnicos del arribo de Papa Noel a Argentina

Según los datos que arroja la plataforma oficial de Aeropuertos Argentina, el vuelo no es una simple leyenda, sino una operación con todas las de la ley (navideña).

El vuelo de Papa Noel, seguido por Aeropuertos Argentina.-

A continuación, los datos que todo «tracker» de regalos debe saber:

Número de Vuelo: NOEL 2025.

NOEL 2025. Origen: Polo Norte.

Polo Norte. Sector de Arribo: Sector I.

Sector I. Puerta de Embarque: Puerta 00.

Puerta 00. Estado: Programado para el 25/12 a las 00:00.

La elección del Sector I y la Puerta 00 ha despertado teorías entre los aficionados a la aeronáutica, quienes sugieren que se trata de una zona de alta seguridad reservada exclusivamente para transportes propulsados por renos.

Navidad 2025: ¿cómo seguir el vuelo de Papa Noel en tiempo real?

La plataforma de Aeropuertos Argentina no solo muestra la información del arribo, sino que también habilita la opción de «Seguir el vuelo». Esta función permite a las familias argentinas monitorear el minuto a minuto del trineo mientras cruza el espacio aéreo nacional, asegurando que los preparativos para la cena de Nochebuena coincidan con el toque de pista del visitante más ilustre del mundo.

Este gesto lúdico de la autoridad portuaria no solo aporta magia a la jornada, sino que refuerza su brand authority al conectar con los usuarios de una manera creativa y emocional en una fecha clave para el turismo.

Navidad 2025: recomendaciones para recibir el vuelo de Papa Noel

Ante la inminencia del aterrizaje de Papa Noel, se recomienda a los residentes cercanos a las terminales aéreas: