Mapa | Dónde encontraron al caballito de mar que apareció en el río Negro: las hipótesis

Un ejemplar de caballito de mar fue hallado en la zona costera de El Pescador, en las inmediaciones del balneario El Cóndor. Esta especie de animal no suele frecuentar la zona y despertó un interés general y alarma sobre su conservación.

El Pescadero se encuentra a menos de cuatro kilómetros del balneario El Cóndor, y no se tenía registro del paso de caballitos de mar en la costa:

La especie solo tiene registro en Argentina, Brasil y Uruguay, dentro de América del Sur. En Mar del Plata, los caballitos de mar fueron declarados monumento natural, ya que se trata de una especie vulnerable y en peligro de extinción, al igual que la mojarra desnuda.

El ejemplar hallado contaba con apenas seis centímetros de longitud, y mostraba señales de depredación o pelea. No contaba con la extremidad de la cola, pero el resto del cuerpo, y la cavidad de los ojos, demostraban que llevaba poco tiempo sin vida.

El animal fue descubierto por la bióloga Andrea Tombari, quien extrajo a los restos del caballito para posteriormente estudiarlo. Al momento de avistarlo, el cuerpo se hallaba en el barro de la orilla del río.

La bióloga, que se encontraba en aquel momento devolviendo pepinos de mar al agua, destacó que: “Los trabajos dan cuenta de la presencia de esta especie por primera vez en 2004 para San Antonio Oeste, pero no se sabía que estaba presente en la desembocadura del río Negro”

El ejemplar fue hallado sin vida y con parte de la extremidad de la cola cortada (Foto: gentileza)

Encontraron un caballito de mar en el Río Negro: dónde suele ser el hábitat del animal

El caballito de mar habita en distintos mares alrededor del mundo, concentrándose en aguas marinas templadas y tropicales poco profundas, con manglares y corales en zonas costeras. No se tienen demasiados registros del animal en ríos, según informan estudios de National Geographic.

Hace unos años, se detectó que la especie también está presente en Bahía San Antonio, a unos 20 kilómetros al norte del balneario de Las Grutas, considerándola la más austral en el océano Atlántico, según puntualizaron Gabriela Piacentino y Diego Luzzatto, en la Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Ante esta situación, donde se mencionó que otro ejemplar muerto se halló el año pasado, Tombari destacó que: «Si hay más ejemplares, puede ser que hablemos de otra población en la zona. Es como un llamado de atención a cuidar la desembocadura del río Negro donde seguimos dando cuenta de especies vulnerables».

Ante la poca protección y regulación de la pesca en el Río Negro, la especie puede verse comprometida, siendo ya considerada en peligro de extinción: «La desembocadura del río, es un sector del estuario que se encuentra compartido por la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Si se continúan tirando redes para pescar y no se cuida el agua, ni se controlan los residuos, afectará a la especie» lamentó la bióloga.