El BCRA confirmó que mantiene el cepo para las empresas y descartó un rescate a deudores morosos

La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 12/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda. Foto: gentileza.

El Banco Central enfrió las expectativas del mercado financiero y corporativo. En su primera conferencia de prensa abierta en seis meses, la cúpula de la entidad monetaria ratificó que no apurará el levantamiento del cepo cambiario para las empresas y descartó de manera tajante cualquier posibilidad de utilizar fondos públicos para asistir a las familias y particulares atrapados en la morosidad bancaria.

Para las compañías que esperaban una hoja de ruta concreta hacia la unificación cambiaria o el desarme de las normativas cruzadas (como la prohibición de operar en el mercado oficial y de bonos a la vez), la respuesta oficial fue un freno de mano.

El Banco Central defendió el cepo para las empresas y advirtió que el dólar oficial es un privilegio

El Banco Central enfrió las expectativas del sector corporativo al ratificar que el desmantelamiento de las restricciones cambiarias se dilatará por un largo período. Durante una conferencia de prensa clave, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, ató la flexibilización del cepo al éxito general del programa macroeconómico, advirtiendo que la libertad financiera total solo se otorgará cuando sea consistente con el objetivo principal de consolidar la baja de la inflación como ancla nominal.

Desde el equipo económico blindaron la postura oficial con una definición tajante al asegurar que el acceso al mercado oficial de cambios se mantendrá restringido y bajo un estricto control, argumentando que hoy cotiza como «un privilegio que cuidamos para la producción».

En sintonía con este cerrojo, las autoridades sepultaron cualquier hoja de ruta inmediata para las compañías que esperaban el fin de las normativas cruzadas que impiden operar en simultáneo con divisas y bonos.

Para bajar la tensión con el sector privado, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, recordó que las empresas lograron distribuir dividendos por U$S 1.600 millones en lo que va de 2026 utilizando mecanismos alternativos de cobertura. Con este dato sobre la mesa, la conducción de la entidad monetaria demostró que el sector corporativo cuenta con vías de escape en el mercado financiero, justificando así la continuidad del torniquete cambiario sobre los dólares de las reservas oficiales.

Sin metas fijas para las reservas ni la «remonetización»

Durante el encuentro, los funcionarios revisaron los estados contables de la institución y aclararon que los objetivos trazados al inicio de la gestión no deben tomarse como «promesas estrictas»:

Demanda de pesos: La remonetización de la economía no se forzará desde el Estado. Dependerá exclusivamente de que la sociedad recupere la confianza en la moneda local en la medida en que baje la inflación y la economía crezca (con un PBI proyectado en 2,8% para este año).

La remonetización de la economía no se forzará desde el Estado. Dependerá exclusivamente de que la sociedad recupere la confianza en la moneda local en la medida en que baje la inflación y la economía crezca (con un PBI proyectado en para este año). La pauta con el FMI: Bausili aclaró que el Central no trabaja con un objetivo fijo de compra de dólares diario, aunque reconoció que las metas de acumulación de reservas netas están firmadas y vigentes dentro del Staff Agreement con el Fondo Monetario Internacional.

Cruce por la morosidad: «No habrá rescate del Estado»

Ante el evidente salto en la cantidad de deudores en mora tanto en los bancos tradicionales como en las billeteras virtuales, la postura del Palacio de Hacienda fue tajante: el Estado no intervendrá.

«No vamos a usar recursos públicos para solucionar la situación de deudores particulares», sentenció Bausili.

El Banco Central confía en que el sistema financiero se encuentra lo suficientemente sólido como para absorber el impacto de los créditos impagos en sus propios balances. Según explicaron los técnicos, las entidades bancarias cuentan con los márgenes de capital necesarios para afrontar las pérdidas de la cartera de individuos sin poner en riesgo el equilibrio general del sistema.