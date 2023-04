Mapuches cuestionan que no hubo consulta previa por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Una comunidad mapuche está denunciando que el gobierno de Neuquén no realizó la consulta previa para la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Se trata de Fvta Xayen que, según indicó el abogado Lefxaru Nawel, había presentado la exigencia de suspensión de la audiencia pública de ayer y el derecho a la consulta previa porque, aseguran, el ducto atraviesa su territorio. Pese a este primer pedido, no hubo respuestas y no fueron llamados para formar parte de la consulta.

Nawel, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, informó sobre la demanda que están llevando ante la irregularidad del gobierno por no responder ante sus exigencias de ser consultados y formar parte de una audiencia pública. En este sentido, expresó que la audiencia pública fue realizada ayer en Añelo, pero sin tener en cuenta al pueblo mapuche «violando todos sus derechos».

El abogado informó que habían solicitado la suspensión de la audiencia, que abarcaba el Tramo 1 de la obra que irá desde Loma Campana hasta Allen, porque entendían que este era un paso previo para darle formalidad a la intervención de su territorio. Advirtió que esto «solo generará el aumento de la conflictividad».

El problema comenzó luego que se diera a conocer que la construcción del oleoducto proyectado atravesaría el paraje Tratayen, territorio que forma parte del reclamo de la comunidad Fvta Xayen, a la que no se le pidió opinión.

Ante esto, habían solicitado una consulta previa, con base derecho otorgado a los pueblos indígenas el ser informados sobre los proyectos que se realicen dentro de su territorio. «Están atravesando las tierras sin consultar», sostuvo Nawel y agregó que «pudo haberse hecho de una forma correcta y lamentamos que hayan realizado esta maniobra».

El abogado comunicó que mañana, sábado, las comunidades se van a reunir para evaluar qué acciones se van a seguir para intervenir en este proyecto que los afecta de cerca. «Consideramos que el gas y el petróleo deben ser utilizado de acuerdo a la necesidad de los pueblos y no solo de las petroleras. En nuestro territorio estamos sufriendo contaminación y destrucción», señaló el abogado.

Nawel aclaró que, si bien la obra es de carácter nacional, ellos llevan el reclamo al gobierno provincial porque quien realizó la audiencia pública fue la secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial de Neuquén. A su vez, informó que una audiencia similar fue suspendida en Río Negro luego de que desde la Asambleas en defensa del Mar repudiaran la construcción del oleoducto que tiene como objetivo instalar un puerto petrolero en la zona costera de la provincia, sin embargo, su comunidad no fue escuchada ante el mismo pedido y esto generó indignación por parte del pueblo.

Escuchá al abogado Lefxaru Nawel en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.