En el ISSN no se podrá realizar trámites por paro de trabajadores

Los trabajadores de la obra social Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) comenzaran la medida este viernes. Reclaman que trabajadores no son incluidos dentro del convenio para percibir el goce de beneficios salariales. No habrá atención en oficinas, pero aseguran que los afiliados «tendrán la atención medica garantizada».

El delegado del los trabajadores del ISSN por ATE, Mario Sepúlveda, habló en medios provinciales y contó sobre el reclamo que están llevando a cabo. Informó que esta mañana llevarán a cabo una asamblea donde evaluarán las medidas próximas a tomar en caso de que sus reclamos no sean escuchados.

En este sentido comunicó que el paro comienza hoy y se extenderá por tiempo indeterminado, en sus exigencias piden que 1200 trabajadores sean incluidos en el encuadre del nuevo convenio Colectivo de Trabajo. Sepúlveda explicó que el ISSN forma parte del convenio desde enero por lo cual existe un compromiso con los trabajadores para que gocen de ciertas bonificaciones especiales, sin embargo esto no está sucediendo y hace cuatro meses no obtienen respuestas por sus reclamos.

A partir de esta medida, los trabajadores comenzaron el paro y el quite de colaboración por el cual no habrá atenciones en la sede central, dependencias, hoteles y farmacias. Por lo tanto no podrán realizar sus tramites de forma presencial.

Sin embargo desde la obra social comunicaron que pese a la medida, los afiliados tendrán la atención medica garantizada ya que las consultas y practicas medicas se autorizan vía online, así como la compra de medicamente. Por otra parte informaron que podrán realizar consultas a través de las redes sociales del ISSN o enviando un correo electrónico.