Marcharán al puente Cipolletti – Neuquén, este miércoles: será a 22 años de la muerte de Kosteki y Santillán

Organizaciones sociales de Cipolletti se reunirán para realizar un pedido de justicia tras cumplirse 22 años de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La convocatoria es para el miércoles y adelantaron que se movilizarán hacia el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén.

A través de un comunicado, el frente popular Darío Santillán UTEP informó que el miércoles 26 de junio marcharán hacia el puente carretero de la Ruta Nacional 22. «A 22 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki», puntualizaron.

Luego convocaron a todos los interesados a participar de la movilización que harán en pedido de justicia. Detallaron que primero se concentrarán en la fuente de agua a las 9 y desde allí marcharán al puente.

«Darío Santillán y Maximiliano Kosteki representan la lucha y la persistencia en la búsqueda de justicia. Su legado perdura en la memoria colectiva, recordándonos que la lucha por un mundo más justo y equitativo, debe continuar», expresaron en el comunicado. Finalmente agregaron: «Sus vidas truncadas por la violencia no serán olvidadas, y su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan un cambio real en nuestra sociedad como lo buscaban ellos levantando sus reclamos de trabajo, dignidad y cambio social. Que hoy son las banderas nuestras de tierra, techo y trabajo. La exigencia de juicio y castigo a los responsables políticos de su muerte es un grito que hace eco y no se apagará hasta que se haga justicia. Su ausencia duele, pero su memoria nos impulsa a seguir luchando por un futuro donde hechos como estos sean solo parte de un pasado que no debe repetirse nunca más».

¿Qué pasó con Darío Santillán y Maximiliano Kosteki?

El 26 de junio de 2002, Darío y Maximiliano fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda -que hoy lleva por ley sus nombres- del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma y plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por «trabajo digno, alimentos y planes de trabajo», en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba Argentina.

Los exmiembros de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales del asesinato de Santillán y Kosteki, fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.

Estos crímenes a manos de efectivos de la policía bonaerense marcaron un hito en la sociedad argentina, que «obligó al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones ante el rechazo generalizado que la represión policial generó en la sociedad.