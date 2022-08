Marcharán para pedir justicia por Denis Ribeiro, el joven asesinado en la Toma 7 de Mayo de Neuquén 

Esta tarde concentrarán desde las 16:30 en el monumento a San Martín de Neuquén, para exigir justicia por Denis Alan Ribeiro, quién murió luego de recibir un disparo el pasado 5 de agosto en el contexto de un robo.

La hermana del joven fallecido, Melanie, dialogó con Am Cumbre acerca de la convocatoria para la marcha en reclamo de justicia y seguridad. “Mi hermano ya no va a volver, pero no quiero que quede impune y que no le pase a nadie más«, dijo su hermana.

Por el caso hay un detenido, pero por datos aportados de testigos se estima que hay dos personas más involucradas. Afirmó que el lunes tuvieron una audiencia en la que se confirmó la prisión preventiva.

Denis Ribeiro recibió un disparo cerca de las 23:15 en el barrio Toma 7 de Mayo de Neuquén. Según expusieron los fiscales, fue abordado por tres personas cuando salía de su casa con su moto, donde también le sustrajeron una riñonera, documentación, llaves de la vivienda y un celular.

El hombre estuvo internado en el hospital Castro Rendón, luego de recibir un disparo con arma ocasionándole una herida en el abdomen. La víctima falleció el 14 de agosto, nueve días después del hecho.