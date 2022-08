Marcharán y habrá cortes parciales este martes en el centro de Neuquén

Las organizaciones sociales de Neuquén se movilizarán este martes por el centro de Neuquén y habrá cortes parciales. La protesta será por reclamo de puestos de trabajo y mayor partida para comedores.

La movilización concentrará a las 9:30 en el Monumento al General San Martín y culminará en Casa de Gobierno. Se recomienda no transitar por la zona, porque habrá cortes parciales mientras avance la columna.

“El gobierno incumplió sobre el inicio de los puestos de trabajo, que habíamos acordado ya hace ya casi un mes y medio. Eran 290 puestos. Al día de la fecha no hemos encontrado ningún convenio, siempre nos han planteado que estaban trabajando en ello”, indicó Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En declaraciones a AM Cumbre dijo que ya desde su lado, presentaron todos los papeles que se habían requerido.”Nos encontramos que hoy no hay nada. El que rompe el acuerdo es el gobierno de la provincia y no las organizaciones sociales”, sostuvo.

Sumó que otro de los reclamos es la actualización de los montos por la inflación, en la partida para comedores y merenderos.

“Si no tenemos una respuesta , es muy probable que la semana que viene haya cortes”, anunció el dirigente del FOL.

La medida de fuerza será llevada adelante por el Frente Popular Dario Samntillán, el Polo Obrero, la CTEP y el FOL: