Martín García León: el primer director de orquesta nacido en la Patagonia triunfa en Estados Unidos

El talento rionegrino es invaluable y se exporta. Martín García León (35) nació en Roca y con 27 años se convirtió en el primer director de orquesta recibido y nacido en la Patagonia. Hoy, sus raíces le permiten brotar sin límites ni fronteras.

Además de un diploma, el roquense logró otros títulos por el mundo que fueron hitos en su trayectoria: fue el primer argentino en dirigir en el Opera House de Hanoi de Vietnam y en 2019, ganó una competencia para dirigir la Orquesta Filarmónica de Moravia en la República Checa, como invitado.

Su punto de partida fue el piano en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) donde empezó a estudiar música a los 14 años. A los 22, luego de cursar cuatro años de la carrera en su provincia natal, decidió mudarse a Buenos Aires para seguir Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde se graduó en 2017.

Martín García León a la derecha. Foto: gentileza.

Hoy valora la formación universitaria en Argentina, pero reconoce que las oportunidades laborales se le abrieron en países del exterior. “La Universidad Nacional de las Artes tiene el privilegio de tener una orquesta a disposición para que los estudiantes de Dirección Orquestal practiquen y se formen. Es un plus muy importante”, cuenta.

Sin embargo, salir al mundo real del trabajo era muy complejo, faltaban propuestas. “Yo pensaba que si era buen estudiante y terminaba la carrera, de algún lado me iban a llamar, pero esas cosas no pasan”, admite.

Martín García León estudió Dirección Orquestal en Buenos Aires. Foto: gentileza.

Un director de orquesta va subiendo “escalafones” en su carrera. Suelen iniciar como pianistas acompañantes de cantantes en óperas, luego pasan a ser directores asistentes del titular, y si se consagran como figuras reconocidas, pasan a ser directores titulares.

Rusia, el primer salto en su carrera artística

Apenas se recibió, Martín regresó a Río Negro con el anhelo de colaborar en lo que ahora es la orquesta de la Fundación Cultural Patagonia (FCP), que estaba en proceso de conformación, pero no pudo ser: lo esperaba algo más grande del otro lado del océano.

Martín García León en los teatros y óperas del mundo. Foto: gentileza.

Ese mismo año, aplicó para un concurso de dirección orquestal en San Petersburgo, Rusia, donde podría dirigir una orquesta de altísimo nivel. “El premio era asistir al maestro Alexander Polyanichko en una producción de ópera en el teatro Mariinsky. Y yo lo gané”, cuenta.

Para él, que tenía apenas 27 años, ese fue su primer gran logro. “Salté de la Universidad Nacional de las Artes al Teatro Mariinsky, en Rusia”, dice. Ahí conoció a un director español que lo llevó a un nuevo triunfo profesional: le propuso ir como asistente a una producción en Vietnam, pero a último momento terminó yendo como titular.

Martín García León dirigiendo a cientos de artistas por el mundo. Foto: gentileza.

El roquense dirigió una orquesta sinfónica, ballet y ópera en el Opera House de Hanoi de Vietnam. “Eran entre 250 y 270 personas en el escenario”, asegura.

La pandemia truncó algunos de sus planes en 2020, al regresar al país. Martín había ganado el concurso de Pasantías Federales para Jóvenes Directores de Orquesta de Argentina. “Aplicaron 150 y yo quedé seleccionado entre cinco directores representando a la Patagonia”, comenta.

Los Abuelos Cantores de la Patagonia, un proyecto social

La emergencia sanitaria le interrumpió parte de sus planes, pero rápidamente, la frustración se convirtió en un proyecto social inédito. Fundó «Los Abuelos Cantores de la Patagonia» para apoyar a las personas mayores en medio del aislamiento social.

“A mi papá siempre le gustó cantar. Entonces decidí, ad honorem, crear un coro virtual para personas mayores de 60 años”, cuenta Martín. Se corrió la voz y pronto llegaron a ser 50 personas no solo de Roca, sino de San Juan, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba.

“El coro surgió para brindar un espacio de contención para un grupo de personas”, comenta. Lo hizo a través de la música. “La música tiene un efecto que hace que se alivien un poco los dolores y los pesares que tenemos”, plantea.

Estados Unidos, un segundo salto en su carrera

En 2022 tomó la decisión de irse del país. “La falta de oportunidades fue un tema crucial en mi decisión de emigrar (…). Entonces comencé a aplicar a distintas universidades”, explica. Se postuló para Hungría y en tres instituciones en Estados Unidos.

“Afortunadamente todos me hicieron una oferta”, comenta. Se quedó con la propuesta de la Universidad de Houston que era una beca completa para cursar una maestría que incluía trabajo en la universidad.

Martín García León en plena tarea. Foto: gentileza.

Martín asegura que este fue otro de los saltos en su carrera. “Pasé de ponerme el cuaderno en las piernas haciendo anotaciones en la Universidad Nacional de las Artes a una universidad que tiene una estructura gigantesca”, comenta.

En 2024 terminó el máster, debutó como director invitado de la orquesta “El Sistema Texas” de Estados Unidos y fundó una propia: «Bay Area Symphony Orchestra«, que ya recaudó su primer millon de dólares para hacer la temporada debut en 2027. “Las orquestas acá funcionan distinto que en Argentina, se financian a través de donaciones y en Argentina, las financia el gobierno”, explica.

Ahora, logró la residencia permanente (Green Card) en el país norteamericano, donde decidió echar raíces.

Las oportunidades se logran con pasión

Hoy Martín agradece a colegas que para él fueron claves en su carrera. Uno de ellos es Rodrigo González Jacob, fue director de la Orquesta Académica de la UNA en Buenos Aires. Otro muy especial es Martín Fraile, el director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, quien lo invitó a hacer un concierto en la región.

“A Martín Fraile le estoy eternamente agradecido porque mi abuela me pudo ver dirigiendo en vivo por primera vez después de tantos años”, recuerda.

“Tengo sentido de pertenencia cultural argentino, porque nací argentino y voy a morir argentino, pero siempre tuve la sensación de que molestaba. Ahora estoy en un lugar en donde quieren que esté y que me desarrolle, porque saben que mi desarrollo involucra el de otras personas”, plantea.

Fuera o dentro del país, las oportunidades hay que buscarlas. Para él, cada trayectoria y proceso es personal e intransferible. La única regla general para cualquiera que elija la dirección de orquesta como profesión, es que lo haga con pasión. “Sin pasión, esta carrera no funciona”, cierra Martín.