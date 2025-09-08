Más de 300 cirujanos compartieron en Bariloche los últimos avances en cirugía espinal

Más de 300 especialistas de todo el mundo participaron de los congresos de cirugía de columna en Bariloche. Fotos gentileza.

Bariloche fue sede, del 4 al 7 de septiembre, de un encuentro científico sin precedentes en la región: tres congresos internacionales que reunieron a cientos de neurocirujanos y traumatólogos de distintos países para debatir sobre los nuevos paradigmas de la cirugía de columna.

Cirugías de columna mínimante invasivas: cuál es su ventaja

El eje central fue la cirugía mínimamente invasiva, considerada un “nuevo paradigma” por su impacto en la calidad de vida de los pacientes. “Hoy podemos operar una hernia de disco o una estenosis del canal espinal y que el paciente vuelva a su casa caminando en menos de 12 horas”, explicó el neurocirujano argentino Gustavo Barreiro, presidente de los tres congresos y referente de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva.

El especialista subrayó que estas técnicas, basadas en la endoscopía y en el uso de ópticas de alta definición, sistemas de navegación y realidad aumentada, reducen el sangrado, acortan los tiempos de recuperación y bajan los costos hospitalarios. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que enfrenta Argentina para incorporar tecnología médica por las trabas a la importación y los elevados precios de los insumos.

La cita en Bariloche fue posible gracias a la gestión conjunta de sociedades médicas regionales y mundiales, que lograron traer por primera vez a América Latina un congreso que antes se realizaba exclusivamente en Asia. “Fue un gran logro colectivo y la elección de Bariloche no es casual: es un destino turístico de primer nivel y con infraestructura adecuada para este tipo de encuentros”, destacó Barreiro.

Los tres congresos, organizados por Endoraquis, la Siccmi y la World Federation of Endoscopic Spinal Surgery, posicionaron a la ciudad como epicentro científico de la cirugía de columna. Además, pusieron de relieve la importancia de continuar con el intercambio internacional y la actualización constante de los profesionales de la salud.

El complejo BEC (Bariloche Eventos y Convenciones) albergó a profesionales y proveedores del sector, con conferencias simultáneas en español e inglés, exposición de equipamiento y talleres de capacitación.