Más de 50.000 en la feria más grande de Neuquén: suspendida por fuertes vientos este sábado

La ciudad de Neuquén celebra el fin de semana largo con la doble propuesta de la feria Neuquén Emprende y el festival Confluencia de Sabores. El evento, ubicado en el Parque Jaime de Nevares, superó todas las expectativas en su primera jornada, con una afluencia de público que, según estimó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, superó las 50 mil personas. Sin embargo, cancelaron la de este sábado.

«Por fuertes vientos», suspenden Neuquén Emprende de este sábado

El Municipio comunicó la definición alrededor de las 14: «Ante el pronóstico de viento intenso durante todo el sábado, la Municipalidad de Neuquén anunció que este sábado 11 de octubre quedará suspendida la segunda jornada de la Feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores».

Así, «por razones de seguridad» se cancelaron las actividades previstas, ya que las fuertes ráfagas «superarían los 50 kilómetros por hora». La concurrencia al evento ha sido de carácter regional, atrayendo a vecinos no solo de la capital sino también de Plottier y otras localidades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

«La decisión también fue consensuada con los feriantes y propietarios de foodtrucks quienes confirmaron que, con el pronóstico imperante, las condiciones para desarrollar las tareas son casi imposibles», resaltaron.

Este sábado, el foco estaba puesto en la nutrida oferta gastronómica, la variedad de emprendimientos y, especialmente, en la concientización por el «Octubre Rosa».

El evento, que se realizaba en vísperas del Día de la Madre, ofrecía un espacio de comercialización para 170 puestos de emprendedores y contaba con 30 foodtrucks. Como novedad, esta edición incorporó juegos similares a los de los parques de diversiones, según destacó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

Food trucks en la Confluencia de Sabores. (Oscar Livera).

Sábado de Bienestar y concientización en Neuquén

Este sábado, el festival sumaba un espacio clave: la «Estación Bienestar», a cargo de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano y con la participación de instituciones de salud. La estación tenía como misión visibilizar el «Octubre Rosa» mediante acciones de concientización sobre el cáncer de mama.

Además de la prevención, la estación ofrecía un vacunatorio móvil para completar el calendario, la posibilidad de realizar testeos de VIH y sífilis, demostraciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), y consejería sobre hábitos saludables.

Más allá del Parque Jaime de Nevares, la ciudad refuerza su agenda cultural para el fin de semana largo. Este sábado, el Auditorio de la Municipalidad ofrecerá un concierto de guitarra de Damián Cazeneuve a las 20:00 horas.

Agenda extendida y actividades culturales para el domingo

Para el domingo, las actividades continúan con la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la explanada del monumento a San Martín, a partir de las 16:00. El encuentro incluirá una feria de platos típicos, bailes y espectáculos artísticos.

En el marco de la jornada, también se llevará a cabo un torneo diverso de fútbol en el centro deportivo Melipal, de 8:30 a 16:30. La Municipalidad fomenta, además, el circuito turístico de la ciudad ofreciendo paseos gratuitos con el bus turístico.