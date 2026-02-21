Más de 80 mil personas colmaron la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026

La primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 fue un verdadero éxito, con una asistencia que superó las 80.000 personas que colmaron el predio y disfrutaron de una jornada cargada de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia.

La Fiesta de la Manzana arrancó a pleno con 80 mil personas

El evento se abrió con las palabras de la intendenta María Emilia Soria, luego de la Bendición de los Frutos a cargo del padre Oscar Miñarro, Administrador Apostólico de la Diócesis del Alto Valle, y una oración ofrecida por el Licenciado Víctor Flores en representación de la comunidad evangélica.

Durante la cálida tarde valletana, miles de visitantes recorrieron el predio sobre calle Tronador, visitando el sector de productores y artesanos, el espacio institucional, el Paseo de la Producción y los stands del sector de exposiciones y patios de comidas.

Los espectáculos comenzaron en simultáneo en el Escenario Regional, el Espacio de la Producción + Infancias y el Escenario Mayor “Carlos Soria”, donde la noche cerró con las presentaciones de Neo Pistea e Ysy A, ante una multitudinaria presencia de espectadores.

La primera jornada dejó un balance altamente positivo, con propuestas para quienes prefieren la música en vivo y también para quienes disfrutan del paseo, la gastronomía y el contacto directo con la producción frutícola, consolidando una vez más a la Fiesta Nacional de la Manzana como uno de los eventos más convocantes del país.

Fiesta de la Manzana 2026: los imperdibles de este sábado 21

Concurso Peso de la Manzana

Diez participantes competirán en el Escenario Mayor “Carlos Soria” para aproximarse al peso exacto de la manzana seleccionada, con premios que incluyen un auto 0 km y una moto Navi 0 km.

Concurso de Embaladores

Un total de 42 participantes demostrarán su destreza desde las 21 hs en el Escenario de la Producción. Los ganadores obtendrán importantes premios, entre ellos motos, bicicletas y órdenes de compra.

Escenario Mayor “Carlos Soria” (desde las 20 hs)

Álamo Plateado, Concurso Peso de la Manzana, Piel de León, Emanero y Damas Gratis.

Escenario Regional “Nuestros Artistas” (desde las 20 hs)

Simbiosis en Movimiento, Tango Austral, Tralihue, Linaje, Peñeros y Disfruto.