FNM en Roca: los sandwichs fuera de serie que ofrece el chef Juan Solorza este finde en la fiesta

Juan Solorza, uno de los chefs para importantes de Río Negro y Neuquén, está presente en la actual edición de la Fiesta Nacional de la Manzana, que empezó anoche y termina mañana con el esperado recital de Lali Espósito. El catrielense es convocado por los eventos más relevantes de la región y le faltaba a su trayectoria un trabajo en la FNM; y ahora lo cumple. Entre tantísimos foodtrucks, puestos y stands, el de Solorza tiene sus peculiaridades que lo distinguen.

En un stand de una cuidadísima estética tanto como el menú que se ofrece, Juan Solorza desde «Raïs», stand 22, diseñó comidas que jerarquizan el patio gastronómico de esta edición de la FNM. Foto: Alejandro Carnevale.

«Primera vez en la FNM. Es impresionante este evento; ya sabía de su magnitud pero otra es vivirlo y con un stand de comidas, como las que yo hago y ofrezco al público. Anoche nos fue muy bien e invito a que todos pasen este sábado y domingo por nuestro puesto Raïs, que es el stand número 22 frente a la boletería para accesos preferenciales», comenta Solorza a Yo Como.

¿Qué ofrece allí? El menú Raïs “Cocina a Leña” consiste en:

⁠Sándwich de pollo frito , lechuga y mayonesa ahumada

Pizza a la piedra en horno a leña

⁠Burger de bondiola con barbacoa de manzana y mayo ahumada.

La pizza recién salida del horno a leña, lista para ser disfrutada, en «Raïs», en esta FNM. Foto: Alejandro Carnevale

Desde Raïs, entonces, Solorza ofrece algo diferente al resto para sumar así la oferta gastronómica de esta FNM. Anoche, varios de los intendentes invitados por la jefa comunal roquense María Emilia Soria pasaron por este stand para disfrutar de la cocina de este chef rionegrino. Un detalle: no hay que esperar casi nada por los pedidos, a un precio más que accesible. «La fiesta es popular, el precio debe estar acorde a ese espíritu del evento, donde está bueno que la gente pueda probar en varios stands durante toda la noche», afirma Solorza.

