Emanero, el último romántico, llega a la Fiesta de la Manzana y habló en exclusiva con Diario RÍO NEGRO

Con un 2026 cargado de giras y un nuevo disco bajo el brazo, Emanero se prepara para desembarcar por primera vez en uno de los escenarios más convocantes de la Patagonia. “Siempre me han hablado de la Fiesta de la Manzana como un festival superimportante”, aseguró en diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, mientras anticipa un show pensado “para bailar, para pasar un buen momento y para estar en familia”. El artista llega en un momento que él mismo define como de pleno, lleno de orgullo y felicidad.

Federico Gianonni, conocido como Emanero, logró construir una identidad única dentro de la escena urbana argentina: la de un artista que combina la sensibilidad de una canción romántica con la fuerza del hit.

De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.

Actualmente, Emanero atraviesa una etapa de consolidación de un proyecto que comenzó a gestarse en 2024 y hoy se sostiene con increíbles lanzamientos y escenarios multitudinarios. Se trata de Todo por un Beso, un disco que le permitió experimentar, correrse del hit y animarse a otros matices.

“Hacer un disco te permite eso. Cuando estoy detrás de singles, trato de buscar algo superarriba. Me costaba encontrar el momento para lanzar una balada”, confesó. Es que de eso se trata su nuevo álbum. Es un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera.

El disco recorre distintos climas y ritmos, desde baladas hasta merengues, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos. Así, explicó que esas canciones “funcionan de otra manera y consiguen el éxito de una forma totalmente distinta que una canción más movida«.

El álbum le llevó aproximadamente un año de trabajo, sin presiones: “No estuvimos corriendo atrás del disco todo el año. Trabajarlo tranquilo, mechando con lanzamientos, alcanzó bien”.

Los últimos tres años su música estuvo marcada por un concepto que marcó un antes y un después en su carrera: Runfla, que refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Sin embargo, a diferencia de estos proyectos, en esta etapa decidió incluir más canciones en solitario.

“Las colaboraciones son hermosas, pero son un poco complicadas. Hay que coordinar demasiadas cosas”, explicó. Por eso, varias canciones que sentía propias las reservó para el disco.

«Me encontré muy tranquilo en ese momento. Ha habido canciones en el transcurso que yo sentí que las podía sacar solo, que me gustaba cantarlas solo y no tenía problema», contó. Estas son «Mala mujer», «Traición» y «Me despido».

De todas maneras, las colaboraciones no faltaron y algunas fueron con artistas internacionales, como David Bisbal. Así nació La Peligrosa, una canción colaborativa con el artista español y Luciano Pereyra. “Fue una experiencia rodeada de generosidad por todos lados”, afirmó.

Según contó, fue Pereyra quien impulsó la participación de Bisbal: “Fue él el que le dijo a David ‘¿por qué no te sumás en un tema?’”, relató. “La generosidad de Luciano de traer un artista de la talla de David Bisbal a una canción mía me pareció una actitud de una humildad que en 20 años de carrera no me había topado”.

También destacó la actitud del español: “David fue superabierto, generoso, profesional, muy simple, muy accesible”. Incluso reveló que grabó partes adicionales en España: “Me dijo: ‘Dejame que le diga a mi gente en España que son los que saben de esto’. Y me grabó guitarras, cajón, percusión, palmas. Le sumó a la canción una parte muy original, flamenca”.

Para el artista, trabajar así fue una experiencia inolvidable: “Queríamos los tres hacer esa canción y se notó. Fue un trabajo muy divertido”.

Sobre los retos creativos, fue claro: “Siempre intento desafiarme un poco. A veces desde la producción, a veces desde el canto, a veces desde la letra. Pero siempre intento, en la búsqueda de divertirme, ir buscando desafíos nuevos”.

En el marco de una gira que lo llevará por distintas ciudades del país y del exterior, el cantante destacó lo especial que resulta llegar al Alto Valle, especialmente porque su mamá es oriunda de Villa Regina.

“Lo lindo es saber que uno está viajando y conociendo el país a través de la música y conectando gente con canciones. Eso es lo que más me llena”, expresó. Y aunque reconoció que los tiempos de los shows no siempre permiten recorrer las ciudades, aseguró: «Van quedando un montón de lugares en mi cabeza que me gustaron y que guardo para en algún momento recorrerlos sin trabajar, sino viajar para conocer estos lugares».

Sobre su debut en la Fiesta Nacional de la Manzana, confesó que hace tiempo escucha hablar del evento: “Siempre me han hablado de la fiesta como un festival superimportante”. Y valoró especialmente formar parte de celebraciones populares: “Estar en fiestas tradicionales que reúnen a una ciudad entera y aledañas es muy entretenido y divertido. Siempre ir por primera vez tiene un gustito especial”.

¿La propuesta para el público? “Mi show está pensado para bailar, para pasar un buen momento, para estar en familia. Hay momentos para escuchar, momentos para cantar y momentos para gritar. Tiene un poco de todos esos ingredientes”.

Con un presente en ascenso y un futuro cargado de shows, Emanero llegará este sábado a General Roca dispuesto a hacer vibrar a miles de personas. “Estamos todos con muchas ganas”, aseguró. Y la promesa es clara: música para bailar, cantar y celebrar en una de las fiestas más convocantes de la Patagonia.