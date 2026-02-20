Día 1 de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca con Ysy A y Neo Pistea: hora de los shows y todo lo que necesitas saber de este viernes

La espera terminó: este viernes 20 de febrero comienza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en Roca, uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia. La organización espera una gran afluencia de público durante las jornadas del festival, que combinará música, gastronomía y actividades culturales.

Entre los artistas confirmados se destacan figuras de primer nivel como Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea, entre otros, lo que alimenta las expectativas de una convocatoria masiva. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.