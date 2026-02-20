EN VIVO
Día 1 de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca con Ysy A y Neo Pistea: hora de los shows y todo lo que necesitas saber de este viernes
La Fiesta de la Manzana 2026 comienza este 20 de febrero en Roca con una fuerte expectativa de público y una grilla encabezada por Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea. El evento se desarrollará en el predio de calle Cerro Tronador, con accesos especiales y cortes de tránsito previstos durante los días del festival. El minuto a minuto.
La espera terminó: este viernes 20 de febrero comienza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en Roca, uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia. La organización espera una gran afluencia de público durante las jornadas del festival, que combinará música, gastronomía y actividades culturales.
Entre los artistas confirmados se destacan figuras de primer nivel como Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea, entre otros, lo que alimenta las expectativas de una convocatoria masiva. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.
Seguí acá el minuto a minuto de la Fiesta de la Manzana 2026
20/02 07:15
El clima para el fin de semana: el detalle día a día
Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 20 de febrero se espera una máxima de 32ºC y mínimas de 18ºC. El cielo estará mayormente nublado, con vientos que por la tarde tendrán ráfagas de hasta 50 km/h.
El sábado seguirá el calor, pero cesará el viento. La máxima prevista para ese día es de 34ºC y la mínima se mantendrá por encima de los 26ºC. El domingo, para la noche de cierre, los cielos se mantendrán nublados y la máxima alcanzará los 34ºC.
20/02 07:00
Accesos y estacionamientos
Desde la organización indicaron que los accesos al predio serán por las calles Tronador (parte frontal) y Primeros Pobladores (parte lateral). Durante el evento, la calle Cerro Tronador se habilitará como peatonal, partiendo de la calle Primeros Pobladores hasta el casino.
Sobre el estacionamiento detallaron que habrá dos espacios. El primero que será público se ubicará en el predio que está entre el casino y el supermercado Easy. En tanto, el segundo estacionamiento será un área reservada que se ubicará detrás del estacionamiento público.
20/02 06:45
Lo que no vas a poder llevar al predio
Detrás del escenario, la ciudad también se prepara para otro gran movimiento: un operativo policial y de seguridad, con cientos de efectivos desplegados, cámaras de monitoreo y controles estrictos en cada acceso al predio. Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el ingreso de elementos que puedan derivar en incidentes dentro del predio.
La policía anunció que se distribuirán flyers informativos, pero en la previa adelantó las principales restricciones: no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio ni objetos que puedan ser utilizados como proyectiles. «Obviamente armas de fuego, armas blancas, eso está prohibido», dijo el jefe de la Unidad Regional II, José González.
Sí se podrá ingresar con reposeras y conservadoras, aunque estas serán revisadas en los puestos de control. Si se detectan elementos prohibidos, quedarán retenidos en depósitos dispuestos en los accesos.
20/02 06:30
¿A qué hora empiezan los shows este viernes?
Desde la organización de la fiesta anticiparon cuáles serán los horarios en los que empezarán las propuestas culturales y musicales:
Escenario mayor Carlos Soria: en este tocarán Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito, Cazzu y algunos artistas locales/regionales. Está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.
Día 1:
20.30 Kala Rivero (trap)
21.30 La Estafa Dub (rock);
23.00 Neo Pistea
00.30 Ysy A.
Escenario regional «Nuestros Artistas»: este se ubicará en la globa cerca del parque de diversiones y, como su nombre lo indica, tocarán músicos de la región. Se estima que durante los tres días los shows comiencen a partir de las 20.
Día 1:
20.30 Latido de mujeres (Danza Folklórica)
21:00 Alter Ego (Rock)
21.50 Terrafonía (Folklore Solista)
22.35 La Sacha Sonkoy (Guaracha)
23.30 Parranderos (Chamamé)
00.30 Tu Mambo (Cuarteto)
Escenario de la producción + infancias: este se ubica cerca de la globa regional y precisaron que comenzarán todos los días a partir de las 19.30.
