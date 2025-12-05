Más de mil adultos mayores llenaron el Polideportivo de Añelo en una nueva edición del Adultazo

El Polideportivo Municipal de Añelo volvió a llenarse de movimiento y energía con una nueva edición del Adultazo, un encuentro provincial destinado a adultos mayores que busca promover la recreación, la integración y la participación comunitaria a través de actividades compartidas.

Más de mil adultos mayores de distintos puntos de la provincia de Neuquén participaron de la jornada. Delegaciones de Zapala, San Patricio del Chañar, Cutral Co, Plaza Huincul, Aguada San Roque, Sauzal Bonito, Centenario, Cordero, Neuquén capital y también de Añelo llegaron desde la mañana para disfrutar de una propuesta pensada para encontrarse, celebrar y compartir.

Adultazo en Añelo / Foto gentileza

La actividad incluyó desayuno, almuerzo comunitario, sorteos y música en vivo, que mantuvo un clima festivo permanente entre las delegaciones a lo largo de toda la jornada.

El evento contó con la presencia del intendente Fernando Banderet, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Venegas, y todo el gabinete municipal. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Analía Bustos, junto a los equipos municipales que acompañaron y sostuvieron el dispositivo durante toda la actividad.

En el medio, el Intendente de Añelo, Fernando Banderet, participó del Adultazo / Foto gentileza

Desde la Municipalidad destacaron la importancia del Adultazo como espacio que fortalece vínculos, promueve el bienestar y fomenta la participación activa de los adultos mayores en toda la provincia.