Más infraestructura para el hospital de Cinco Saltos: inaugurarán 12 nuevos consultorios equipados 

Esta semana se realizará la inauguración de los nuevos consultorios del Hospital de Cinco Saltos. (Foto: gentileza)

Esta semana se inaugurarán 12 nuevos consultorios externos en el Hospital de Cinco Saltos, según confirmó el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis. Se ampliará la capacidad de atención ambulatoria y ordenarán los circuitos internos para facilitar el acceso a servicios esenciales.

Los nuevos consultorios están equipados y numerados, para expandir la oferta de especialidades médicas y reducir los tiempos de espera para los pacientes. Además, el proyecto incorpora nuevas oficinas de Admisión y un área de Archivo, diseñadas para optimizar la gestión documental y la atención inicial de quienes acuden al hospital.

La inauguración de 12 nuevos consultorios amplía nuestra capacidad de atención ambulatoria (…) y hace que el acceso a servicios esenciales sea más digno y eficiente para nuestros vecinos». Demetrio Thalasselis.

Un cambio importante para los usuarios es la habilitación del nuevo acceso directo a la farmacia, ubicado por la calle Martín Fierro. Esta modificación elimina la necesidad de ingresar por un acceso lateral, «mejorando la comodidad y seguridad de los pacientes», según se indicó desde la cartera sanitaria provincial.

Crecimiento edilicio y avances en digitalización

Este proyecto se suma a otras dos obras de ampliación que el Hospital de Cinco Saltos ya había concretado y que se encuentran operativas.

En lo que va del año, el hospital realizó un total de 1.389 ecografías. Además, desde la habilitación provisoria de su quirófano, la Maternidad asistió 16 nacimientos, consolidando «la recuperación de su función obstétrica», de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud.

En paralelo a la mejora de la infraestructura, el hospital avanza en la modernización tecnológica. Desde Salud indicaron que se está avanzando con la migración total de la historia clínica en papel al sistema nacional Historia de Salud Integrada (HSI). Actualmente, los consultorios ambulatorios y Centros de Salud ya operan con este sistema, y se prevé que la Guardia e Internación se incorporen en breve.

Para mejorar la interacción con los pacientes, se implementaron herramientas como Sophie, un asistente virtual disponible las 24 horas que brinda información sobre turnos y horarios, y la aplicación «Mi CAPS» para consultas de información sanitaria. Los servicios de Rayos y Laboratorio también están completamente digitalizados, permitiendo a los profesionales acceder y visualizar estudios y resultados de forma inmediata a través de la plataforma médica interna del hospital.