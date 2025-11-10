Tormenta fuerte con granizo y ráfagas de viento en Neuquén: las zonas más afectadas este lunes

Las lluvias y tormentas que afectaron a Neuquén durante el fin de semana continuaron este lunes, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En algunas zonas hubo caída de granizo, ráfagas intensas y acumulación de agua, lo que generó anegamientos y complicaciones en rutas provinciales.

El SMN mantiene vigente la alerta por tormentas fuertes para los departamentos Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, donde se esperan lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche.

Las tormentas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos, con acumulados de entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían superarse localmente.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó que varios caminos permanecen afectados y se pidió extrema precaución al circular, especialmente por la acumulación de barro y agua en distintos tramos.

Recomendaciones para circular

Ante el riesgo de aquaplaning —cuando el vehículo pierde adherencia por la acumulación de agua entre los neumáticos y el pavimento—, las autoridades de Vialidad Nacional recomiendan:

Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Mantener distancia con el vehículo de adelante.

No transitar por zonas anegadas.

Revisar neumáticos y limpiaparabrisas antes de salir.

En caso de perder el control, no frenar bruscamente y sostener el volante hasta recuperar la adherencia.

Alerta por tormentas: recomendaciones del SMN

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.