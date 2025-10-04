Matías Mitidieri, el “traumatólogo” de los reptiles marinos prehistóricos

Matías Mitidieri es becario del Conicet, está por cumplir 30 y desde la Patagonia hace historia. Es el primer paleontólogo en estudiar las enfermedades de los huesos de los reptiles marinos que habitaron nuestra zona durante el Mesozoico, es decir, entre 252 a 66 millones de años.

Nació en Viedma y desde chico le interesó hurgar en la tierra. “Tengo un recuerdo muy vago de que las maestras del jardín de infantes habían escondido pequeños huesitos en el arenero y teníamos que hacer una búsqueda del tesoro”, cuenta, “ahí empezó mi pasión por desenterrar el pasado para entender el futuro”.

Estudió paleontología en Roca y el vuelco en su carrera vino de la mano de una colega. “Nadie se centró en lo que es el estudio de las enfermedades de los huesos”, le dijo Marianella Talevi, actual directora de su doctorado. Fue ahí que encontró una brecha nunca antes estudiada: las enfermedades óseas de los reptiles marinos.

“Se los suele confundir con los dinosaurios, pero no lo son”, especifica Matías, los reptiles marinos se distinguían por presentar morfologías adaptadas a la vida acuática, con cuerpos hidrodinámicos, aletas y dientes cónicos.

Sus estudios revelan fracturas, inflamaciones y otros daños óseos en animales prehistóricos.

Matías trabaja principalmente con materiales que están resguardados en tres museos. Desempolva repositorios del Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Prof. Juan A. Olsacher” de Zapala, del Museo Paleontológico de Lamarque y del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Su estudio empieza con una observación macroscópica y sigue con estudio interno. Para eso usa el tomógrafo de algún hospital o en el mejor de los casos un micro tomógrafo. Y siempre que se puede, realiza un corte histológico, “es decir, un corte muy fino del hueso que en el microscopio nos da información de cómo están los tejidos”.

A lo largo de su corta pero intensa carrera tuvo tres descubrimientos importantes. En el primer trabajo – junto a otros científicos – descubrió en un mosasaurio de la Antártida una escápula con indicios de una infección ósea. En el segundo registró el primer caso de tuberculosis en un plesiosaurio de Lamarque. Y en el tercero encontró una fractura en una costilla de un plesiosaurio de Lamarque y diversos huesos con signos de periostitis en un plesiosaurio de península antártica.

Los tres estudios revelan fracturas, inflamaciones y daños óseos, que son comparables a los que padecen los animales marinos actuales. Tres estudios de los que no existían antecedentes y de los que Matías de niño, en el arenero, pudo haber imaginado. “Me fascina hilar fino en nuevas temáticas”, dice, “porque nos abren puertas a nuevos conocimientos”.