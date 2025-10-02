Elefantes marinos de Península Valdés en peligro: inicia un nuevo censo y la amenaza no cesa

“Yo me formé como bióloga trabajando con esta especie y lamentablemente nunca más voy a poder ver a la población saludable que conocí en el último censo del 2022 antes del impacto de la gripe aviar”. Las palabras de Valeria Falabella, bióloga marina y directora de conservación costero marina de WCS Argentina, son determinantes a horas de iniciar el censo anual que medirá los efectos que aún sigue teniendo la epidemia sobre esta población en Chubut.

Se trata de la única colonia reproductiva de elefantes marinos de Argentina. Específicamente, el Área Natural Protegida Península Valdés concentra más del 80% de los animales del país. Este paisaje fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

Desde hace más de 40 años, WCS trabaja para conservar ambientes y especies silvestres; monitorea a esta emblemática especie patagónica. La referente fue enfática: “Para cuando la población recupere su estado, si lo puede recuperar, van a pasar varias décadas», aseguró en dialogó con Diario RÍO NEGRO.

«Lamentablemente yo ya no voy a estar viva para volver a ver esa población saludable, bella, ese espectáculo natural que eran los elefantes marinos antes del impacto de la gripe aviar”. Valeria Falabella, bióloga marina y directora de conservación de WCS Argentina.

Hoy comienza un nuevo censo que aportará información clave para seguir analizando las consecuencias de la epidemia. “A partir del del impacto poblacional de la gripe aviar, ahora más que nunca es clave mantener el esfuerzo del monitoreo en especies que tienen roles ecológicos claves”, dijo la bióloga.

Foto: gentileza Adriana Sanz – WCS Argentina.

El elefante marino actúa como «centinela del mar», reflejando el estado de conservación del océano frente a los desafíos que atraviesa. Es conocido como la foca de mayor tamaño, a nivel mundial.

El impacto de la gripe aviar: elefantes marinos “en peligro”

Hasta 2022, la colonia se había mantenido en crecimiento sostenido con 60.000 individuos. En octubre de 2023 la gripe aviar (H5N1) irrumpió en la colonia y redujo drásticamente la población matando al 97% de las crías y a un número indeterminado de adultos reproductores. Este evento cambió para siempre el estado de conservación.

Los datos que recabó WCS en el último conteo son alarmantes. El informe de 2024 estima una población total de 19.871 individuos mayores a un año, lo que representa una reducción del 61% de la población existente previo al impacto de la gripe aviar en 2023. “El escenario es verdaderamente malo”, dijo Falabella.

Foto: gentileza WCS Argentina.

Los machos alfa tuvieron una reducción del 43%; y las hembras adultas, del 60%. En tanto, la producción anual de crías fue de 5.677 individuos, mientras que para los mismos sectores en 2022 había sido de 14.427.

Con estos valores, se enciende el alerta porque lo que se consideraba una colonia de “Preocupación menor” respecto de las amenazas, pasaría ahora a categorizarse como “En peligro”, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Hay tres categorías que son las que definen riesgo de extinción: “vulnerable”, “en peligro” y “en peligro crítico”. En este caso, se puede afirmar que la amenaza no terminó. “Todavía hay eventos y vuelven a aparecer pequeños focos de gripe aviar dispersos en distintos sectores de costa. No es una amenaza que haya concluido”, aseguró Falabella.

Para los investigadores, ante la actual crisis climática es esperable que epidemias como la de la gripe aviar del 2023 sean cada vez más frecuentes.

Los recuentos de elefantes marinos: por tierra y por aire

El reporte de WCS fue presentado a las autoridades de la provincia de Chubut a fines de septiembre. El recuento completo de la colonia fue en octubre de 2024, mediante una combinación de censos terrestres y con drones.

Foto: gentileza Adriana Sanz – WCS Argentina.

Participa un equipo de 20 censistas de WCS Argentina, Cesimar-Conicet, la Universidad de California-Davis, Fundación Vida Silvestre Argentina, Dirección de Conservación de la Municipalidad de Puerto Madryn, guardafaunas del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut y guardaparques de la Administración de Parques Nacionales.

Recomendaciones para cuidar a los elefantes marinos

A futuro, es necesario sostener los programas de monitoreo y hacer un seguimiento de cómo la población se va recuperando. Además, garantizar los conteos en toda la costa porque según informó Falabella, los científicos terminan sorteando muchas dificultades para censar.

“La Península Valdés es un área protegida pero en su interior hay campos que son privados y hay mucha heterogeneidad en la actitud de los propietarios de los campos respecto a habilitar el ingreso para el acceso a la costa, porque los censos se realizan en la costa”, problematizó la bióloga. A pesar de que existen normativas que reglamentan el acceso a la costa, esto no siempre se garantiza.

La mayor parte de la costa donde se concentran estos animales es “área natural protegida”, pero hay playas por fuera de esa protección, entre Punta Ninfas y frente a Isla Escondida, donde es necesario extremar medidas.

-Mantenerse a más de 30 metros de distancia de los animales.

-No arrojarles piedras para provocar que se desplacen.

-Impedir que los perros se les acerquen.

-Nunca interponerse entre los animales y el mar.

Existe desde este año una Ley Provincial para la Protección del Elefante Marino del sur en Chubut, que busca definir un manejo precautorio y responsable en sus costas.