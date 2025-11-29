Mauricio Orozco: un accidente lo dejó en silla de ruedas, pero llegó de la cordillera al mar en bicicleta

El “no puedo” jamás saldrá de la boca de Mauricio Orozco. Un hombre de 39 años, nacido en Lamarque y dueño de una historia de vida que inspira y conmueve a cualquiera. A cada paso, parece torcer el rumbo de un destino que se empecinaba en condenarlo, pero no se resigna.

Sabe convertir un obstáculo en una meta. Mauricio fue víctima de un accidente de tránsito en ruta que le dejó secuelas graves, pero hoy elige el asfalto para seguir creciendo. Fue un paciente que iba a pasar el resto de su vida acostado, pero pidió una silla de ruedas y se sentó. Iba a ser una persona con escasa movilidad, pero vive del deporte. La superación es el mejor legado que le dejará a sus hijos.

Desde el accidente aquel 4 de noviembre de 2007 sobre Ruta 250 en cercanías a Choele Choel, el día que festejaba su cumpleaños 21, todo fue cuesta arriba. “Hace 18 años que estoy en silla de ruedas”, cuenta a Diario RÍO NEGRO.

Foto: Juan Thomes.

“Yo iba de acompañante. El chico que manejaba mordió la banquina y volcamos. Me llevé la peor parte yo”, cuenta. Luego de ocho tumbos, el auto quedó sobre su cabeza y le quebró varias vértebras. “Me dejó sin movilidad desde el cuello hacia abajo, por eso no muevo las manos muy bien y los pies”, cuenta.

“Me desperté en una cama de un hospital, no sabia que pasaba. Había pasado un mes de todo. Ya me habían operado”, recuerda sobre aquel hecho traumático que hoy logró reconvertir en un desafío. Tenía unos 16 aparatos conectados y su familia entraba cada 30 minutos a verlo. “Ahí empecé a entrar en razón”, recuerda.

Había sobrevivido, pero el pronóstico no era para nada alentador. “No podía movilizarme. El panorama que tenía desde el principio era que no me iba a poder sentar nunca”, dice. Al pasar a sala, él mismo pidió que lo sentaran. Todavía guarda un video de ese momento en 2008. El dolor era insoportable pero fue su primera vez en una silla de ruedas, fiel compañera hasta el día de hoy. De a poco, con rehabilitación y deporte, los años le fueron dando pequeñas victorias.

Foto: Juan Thomes.

Una de sus mayores alegrías fue convertirse en padre de su primera hija hace 13 años. Sus tres chicos son su fuente de motivación. “Mis hijos me conocieron en silla de ruedas, no ven mi discapacidad, ven la capacidad que tengo para ir para adelante”, afirma el lamarqueño.

En 2015 concretó un retiro por invalidez en la empresa para la que trabajaba y la obra social que le quedó le permite renovar su silla de ruedas y adquirir su handbike, una bicicleta adaptada con la que sale a hacer kilómetros por las rutas.

“Hay muchos otros que no tienen la misma oportunidad que tengo yo de salir, de andar, de tener una silla con la que me puedo movilizar solo”. Mauricio Orozco, para atleta y organizador de «Kilómetros solidarios».

Desde esa necesidad, surgió “Kilómetros solidarios”, una iniciativa para recaudar fondos y adquirir sillas de ruedas para quienes las necesitan. Mauricio recorrerá 93 kilómetros en su bicicleta adaptada el próximo 3 de diciembre.

El para atleta tuvo el orgullo de formar parte de la Selección Nacional de Atletismo, fundó un equipo de básquet en silla de ruedas en Valle Medio y en el período 2019 a 2023 fue concejal de Lamarque.

Viaje épico de la cordillera al mar para celebrar su renacimiento

Al cumplirse 17 años de su accidente, Mauricio decidió emprender un viaje desde la cordillera hasta el mar en su handbike, para reencontrarse con el mismo. La travesía por la Ruta 23 en la región sur de Río Negro es un hito en su carrera por la superación personal y la prueba de que lo que parece imposible, no lo es.

Foto: Juan Thomes.

Su madre lo acompañó en auto para que pudiera concretar la hazaña y le ayudó a organizar la logística de un desafío emocionante: partió desde Dina Huapi a Comallo, Jacobacci, Aguada de Guerra, de Menucos a Nahuel Niyeu y el último tramo, el más esperado, de Aguada Cecilio a Las Grutas. Tardó seis días.

“Fue una manera de festejar mi cumpleaños, mi renacimiento; porque se cumplieron 17 años del accidente. Una manera de recuperar fuerzas y creer que puedo”. Mauricio Orozco, para atleta y organizador de «Kilómetros solidarios».

El deporte lo salvó en todos los sentidos

Su vínculo con el deporte lo llevó a superarse cada día un poco más, a vencer los propios límites de la discapacidad motriz.

Empezó con pileta como forma de recreación y rehabilitación, luego hizo canotaje. En 2013 creó un proyecto que se llamó “Varrakos”, fue el primer equipo de básquet en silla de ruedas del Valle Medio, que logró entrar a la liga nacional. Además, Mauricio estuvo en la Selección Argentina de atletismo.

“Yo entreno a diario, más que nada para no perder la movilidad. No hacer deporte o el no estar activo, repercute en la vida diaria, más que nada para vestirme”, dice. Siente la diferencia notablemente. “Si no entreno tarda 30 o 40 minutos”, asegura.

Kilómetros Solidarios: de qué se trata y cómo colaborar

A través de su proyecto, Mauricio recorrerá 93 kilómetros en su bicicleta adaptada acompañado por su hermano y su cuñada, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de sillas de ruedas.

La travesía se realizará el miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por Naciones Unidas en 1992.

Foto: Juan Thomes.

El deportista partirá a las 8 de la mañana desde Chimpay por las rutas 22 y 250; uniendo todas las localidades de Valle Medio: Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona.

La propuesta fue presentada a los municipios del Valle Medio, que podrán patrocinar la travesía aportando dinero por kilómetro recorrido. El valor base establecido es de $7.000 por kilómetro. El recorrido completo es de 93 km, con los cuales se podrían recaudar $651.000, una suma equivalente al precio de una silla de ruedas.

Se convoca a empresas, comercios y vecinos a sumarse acompañando el trayecto o con aportes económicos. Hay una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones: Alias MP: km.solidarios.mp o CVU: 0000003100035620217864.

Contactos: Mauri Orozco: (298) 4697631, Facebook: Mauri Orozco e Instagram: @mauriorozco1.