La Justicia ordena restablecer todas las pensiones por discapacidad del país: el fallo impacta en Neuquén y Río Negro

El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca dictó un fallo de alcance nacional que ordena al Gobierno de Javier Milei restablecer la totalidad de las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas y suspender la continuidad de las auditorías. La medida cautelar, que extiende su protección a todo el territorio nacional, impacta directamente en los beneficiarios de Neuquén y Río Negro al reconocer el carácter colectivo del reclamo.

La resolución, emitida por el juzgado catamarqueño, obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a «restablecer en 24 horas» todas las pensiones no contributivas suspendidas o retenidas y a abonar los haberes retenidos hasta la fecha. Asimismo, prohíbe a la agencia continuar con las auditorías y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

El fallo subraya que las suspensiones impactaron «de forma uniforme» sobre miles de titulares de pensiones por invalidez laboral en todo el país. Por esta razón, la decisión judicial extiende la protección a todas las personas perjudicadas, eliminando la necesidad de presentaciones individuales.

El amparo colectivo, la principal herramienta para restablecer las pensiones por discapacidad

El amparo colectivo que dio origen a esta resolución judicial acumuló presentaciones impulsadas por diversas organizaciones de derechos humanos y personas afectadas. Entre los actores se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Asociación Azul, además de particulares patrocinados por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

El tribunal designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo actor. Esta designación busca asegurar «la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso», dada la extensión del alcance del fallo.

Pensiones por Discapacidad: el impacto de la sentencia y el derecho a un ingreso digno

Según el CELS, el restablecimiento inmediato de las pensiones por discapacidad y la suspensión de nuevas auditorías «son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad». La sentencia reconoce que la vulneración de derechos compartía una misma causa fáctica y normativa, fundamentada en el cuestionamiento al Decreto $\text{843/2024}$.

La medida cautelar representa un revés judicial para el Gobierno y su política de ajuste y revisión de gastos, al obligar a la ANDIS a revertir de forma masiva y urgente las suspensiones que habían dejado a miles de personas sin un ingreso esencial para su subsistencia.