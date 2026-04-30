Medicamentos vencidos: un riesgo silencioso para el ambiente y la salud

Los medicamentos vencidos no deben tirarse a la basura ni al desagüe: su correcta disposición evita contaminación y riesgos para la salud.

En muchos hogares, los botiquines acumulan medicamentos que ya no se utilizan o que han superado su fecha de vencimiento. Analgésicos, antibióticos, jarabes o cremas quedan olvidados hasta que, en una limpieza, surge la duda: ¿qué hacemos con ellos? La respuesta más habitual suele ser tirarlos a la basura o al desagüe. Sin embargo, lo que parece una acción cotidiana e inofensiva puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos.

Los medicamentos vencidos son considerados residuos peligrosos. Esto se debe a que, aun fuera de su período de eficacia terapéutica, sus principios activos no desaparecen por completo. Por el contrario, pueden sufrir procesos de degradación que generan nuevos compuestos, capaces de interactuar con el ambiente. Cuando estos residuos se eliminan de manera incorrecta, terminan en rellenos sanitarios o sistemas cloacales, desde donde pueden filtrarse al suelo y a las fuentes de agua.

Este fenómeno se conoce como farmacontaminación y representa una problemática creciente a nivel global. La presencia de compuestos farmacológicos en ríos, napas y suelos puede afectar la flora y la fauna, alterando ecosistemas enteros. Además, existe un riesgo directo para la salud humana, ya que estas sustancias pueden reingresar al ciclo del agua y, eventualmente, al consumo.

Otro de los efectos preocupantes es la resistencia antimicrobiana. El descarte inadecuado de antibióticos contribuye a que bacterias presentes en el ambiente desarrollen mecanismos de defensa frente a estos fármacos. Esto dificulta el tratamiento de infecciones y representa uno de los mayores desafíos actuales en salud pública a nivel mundial.

Frente a este escenario, la gestión responsable de los medicamentos vencidos se vuelve fundamental. No se trata solo de una cuestión ambiental, sino también sanitaria. La correcta disposición de estos residuos requiere un tratamiento específico, similar al de los residuos patogénicos, que garantice su eliminación sin generar impactos negativos.

En este contexto, distintas iniciativas locales buscan brindar soluciones concretas a la comunidad. En ciudades como Neuquén, Centenario, Plottier, Cutral Co, Zapala y Madryn, es posible acercar los medicamentos vencidos a sucursales de Farmacias Global, donde son recibidos por personal capacitado y derivados a un sistema de disposición final adecuado. Este servicio facilita el acceso y promueve la participación ciudadana.

La clave está en la información y la toma de conciencia. Muchas veces, el problema no radica en la falta de voluntad, sino en el desconocimiento. Saber que los medicamentos no deben descartarse como residuos comunes es el primer paso para generar un cambio de hábito.

Pequeñas acciones, como revisar periódicamente el botiquín, no acumular medicamentos innecesarios y llevar los vencidos a puntos habilitados, pueden marcar una gran diferencia. El cuidado del ambiente no depende únicamente de grandes decisiones, sino también de gestos cotidianos.

El mensaje es claro: lo que hacemos en casa tiene impacto más allá de nuestras paredes. Elegir un descarte responsable es una forma concreta de proteger la salud, el ambiente y el futuro de todos.