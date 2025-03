El polémico comentario de Mike Amigorena en el programa de Juana Viale: «Me encantan…»

Mike Amigorena generó revuelo en la mesa de «Almorzando con Juana», al confesar su fascinación por la morgue y los cuerpos humanos. Durante la conversación, el actor aseguró que en su juventud pensó en ser médico forense, ya que le apasiona la anatomía.

Mike Amigorena y una polémica confesión

«Yo iba a ser médico forense, porque me vuelve loco la anatomía, me encanta la morgue», afirmó Mike Amigorena en el programa de Juana Viale.

Pero lo que más desconcertó a los presentes fue su siguiente declaración: «Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones. Es horrible, no lo iba a decir, pero me encantan los accidentes, la gente que se cae, que se suicida».

Su comentario dejó en silencio a los invitados, hasta que él mismo intentó restarle seriedad con una frase irónica: «Buen domingo para toda la familia», entre risas.

Mike Amigorena y su experiencia en el parto de su hija

Más adelante, el escritor Eduardo Sacheri, otro de los invitados, contó que casi se desmaya durante el parto de su hija. A esto, Amigorena respondió con otra anécdota sobre su interés en el cuerpo humano.

«Para mí, fue el mejor momento de mi vida. A mí la partera me decía que no podía mirar, pero yo quería ver la herida, cómo sacaban a Miel», recordó el actor.

Además, contó que guardó la placenta de su hija y la enterró en su jardín. «Hoy por hoy hay una catalpa en el jardín de mi casa con la placenta de Miel», reveló.

Las declaraciones de Amigorena no pasaron desapercibidas y generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron sus palabras y su forma de expresarse sobre temas sensibles.

NA