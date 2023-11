Milei aún no anunciará a su ministro de Economía por considerar que Massa hizo una «canallada» al decir que se tomará licencia

Tras el triunfo electoral en el balotaje, el presidente electo Javier Milei dio entrevistas a distintos medios radiales y opinó sobre la licencia que pedirá Sergio Massa. La actitud fue calificada hoy de «canallada» por el futuro mandatario.

«Yo pensaba anunciar hoy al nuevo ministro de Economía, pero con esta canallada que ha hecho Massa, ahora no puedo, porque enseguida lo van a torpedear desde todos lados», señaló Milei y se refirió así al anuncio realizado por Massa de que pedirá licencia en el cargo hasta el 10 de diciembre próximo.

Por otro lado, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió a aclarar esta mañana que continuará en el cargo hasta el final del mandato de este gobierno, en 20 días.

El funcionario lo hizo luego de que Massa hiciera trascender que pediría licencia al cargo de titular del Ministerio de Economía, tras la derrota electoral frente al libertario.

«Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre», sostuvo Rubinstein en redes sociales.

Agencia Noticias Argentinas.

Javier Milei presidente: los nombres de su gobierno

El presidente electo confirmó que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo «ya están todos trabajando». Entre ellos mencionó al diputado y excandidato vicepresidencial de Río Negro.

El presidente electo Javier Milei confirmó este lunes dos miembros de su futuro gabinete a partir del 10 de diciembre: el ministro de Justicia será Mariano Cúneo Libarona y la titular del Anses será Carolina Píparo. Lo hizo en una entrevista radial.

«Píparo será directora de ANSES y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en una reforma del sistema previsional en México», confirmó en Radio Mitre.

Por otra parte, Milei confirmó que tanto Florencio Randazzo como Luis “Toto” Caputo “serán parte del equipo”.

Sobre Seguridad y Defensa, Milei aseguró que ambas áreas “están dentro de la responsabilidad de Victoria (Villarruel)”, la vicepresidenta electa. Anteriormente, el presidente electo había manifestado que le gustaba Patricia Bullrich para ese rol.

En declaraciones a radio Mitre, Milei confirmó que su gabinete estará compuesto por 8 ministerios y dijo «ya están todos trabajando».