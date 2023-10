Miles de alumnos se quedaron sin pan en las escuelas de Roca porque «no pagaron al proveedor»

Miles de estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de Roca se quedaron sin pan en la jornada, según confirmaron directores y docentes que se comunicaron con este medio para buscar algún tipo de respuestas por parte de las autoridades de Educación. Fuentes del gremio docente Unter señalaron que el propio ministro reconoció el problema y adelantó que la situación se normalizará mañana viernes.

«Vino el proveedor y sólo nos dijo que no había pan porque no habían pagado desde Educación», fue la tajante respuesta que esta mañana recibió la directora de una escuela ubicada en la zona norte de la ciudad al consultar por el origen del problema.

La situación se logró salvar en algunos establecimientos que tienen comedor y que terminaron por entregar alguna fruta a los alumnos que esperaban recibir su ración de pan como todos los días.

«Buen día profesores les quiero informar que en el día de hoy no trajeron pan, y al comunicarme con comedores, se me informa que suspendieron la entrega de pan por falta de pago, que se me informará si se normaliza para mañana», fue el mensaje de uno de los directores difundido entre profesores y docentes de distintos establecimientos educativos.

El interrogante de cuándo se restablecería el servicio se multiplicó en distintos barrios teniendo cuenta que la falta de entrega afectó a todos los establecimientos secundarios y primarios de la ciudad.

«En algunos casos como no teníamos pan y nos avisaron temprano, los padres trajeron para darle a los chicos«, se lamentó la directora de la escuela primaria consultada por Río Negro.

Respuesta de Educación

«Entiendo que fue falta de previsión del panadero. Desde administración nos informan que los pagos están al día», dijo la coordinadora de Educación en esta zona, Fernanda Curuchet.

Pero desde el gremio docente Unter puntualizaron que la consulta la realizaron directamente al ministro de Educación de la provincia, Pablo Nuñez, quien adelantó que el servicio se normalizará recién mañana.

«El ministro nos adelantó que se va a entregar el pan mañana en todas las escuelas de Roca», dijeron desde el sindicato ante una consulta realizada por un periodista de este medio.

Por el momento nadie confirmó si la medida se debió a la falta de pago o surgió algún problema administrativo que llevó a la empresa que suministra el alimento a suspender el servicio.