Miopía infantil y nuevas cirugías: especialistas analizaron los desafíos de la salud visual en Neuquén

Especialistas en salud visual se reunieron en el Colegio Médico de Neuquén durante una jornada organizada por Óptica Wolf Center, que puso el foco en la prevención, los nuevos tratamientos y los avances quirúrgicos en oftalmología.

Fotos: Gentileza óptica Wolf.-

Uno de los principales temas fue la salud visual de los chicos. La oftalmóloga infantil Daniela Di Stefano destacó la importancia de los controles tempranos para detectar problemas como la ambliopía y abordó además el crecimiento de los casos de miopía infantil, asociado, entre otros factores, a una menor exposición a la luz natural y a cambios de hábitos.

Entre las alternativas actuales aparecen tratamientos tradicionales, como el parche y la atropina en determinados casos, junto con nuevas herramientas digitales que utilizan videojuegos y realidad virtual como complemento terapéutico.

Avances para reducir la dependencia de los anteojos

La jornada también abordó las novedades en cirugía refractiva corneal. El especialista Franco Pakoslawski explicó los avances de procedimientos mínimamente invasivos que permiten corregir determinados problemas visuales y reducir la dependencia de anteojos.

El profesional remarcó que no todos los pacientes son candidatos y que resulta fundamental realizar una evaluación preoperatoria exhaustiva, además de establecer previamente las posibilidades y limitaciones de cada intervención.

El encuentro reunió a médicos y profesionales de la región y cerró con un reconocimiento a Anabel Larrañaga, quien presidió la Sociedad de Oftalmología de Neuquén entre 2018 y 2026.

En fotos: Así se vivió el evento de Óptica Wolf en Neuquén: