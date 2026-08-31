Anunciaron la licitación para los nuevos accesos a Neuquén: habrá puentes y la Ruta 22 se duplicará

Los rulos de Cañadón de las Cabras, una de las obras previstas. Foto: gentileza.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido anunciaron la licitación del primer paquete de obras viales que se realizarán sobre los accesos en la zona norte de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a lo que se informó en un comunicado oficial, este lunes se lanzó la licitación para duplicar la calzada de la Autovía Norte desde la rotonda de Casimiro Gómez hasta el río Neuquén, «una intervención estratégica para ampliar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital», se indicó.

Figueroa, en un video difundido en sus redes sociales, aclaró que el proyecto contempla también la construcción de dos puentes en las intersecciones con Casimiro Gómez y la avenida de Los Paraísos, además de los rulos faltantes sobre el Cañadón de las Cabras, en la Ruta 7.

Por otra parte este martes tendrá lugar la licitación del cruce elevado entre la Ruta Nacional 22, cuya operación quedó en manos de Neuquén en el tramo de la Autovía Norte, y la Provincial 67, que ya está siendo duplicada por parte del gobierno de la provincia.

SE LICITAN LAS OBRAS PARA TRANSFORMAR LOS ACCESOS A NEUQUÉN



Logramos que Nación nos traspase la jurisdicción sobre este tramo de Ruta Nacional que lleva años sin recibir inversiones, porque necesitamos llevar soluciones a los neuquinos. Por eso, asumimos el mantenimiento y… pic.twitter.com/us91ZDrkrQ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 31, 2026

Rolando Figueroa: «Va ser un corredor rápido y seguro para mejorar el tiempo de traslado»

En su mensaje del gobernador dijo que «todo este corredor va a ser un corredor rápido, seguro y que va a mejorar el tiempo de traslado de todos los neuquinos».

Gaido, por su parte, destacó la posibilidad de mejorar la conectividad en los ingresos de la ciudad y dijo que todas las obras tendrán iluminación «como hace años estábamos esperando».

Figueroa aclaró que las obras se podrán llevar adelante luego de acordar con el Gobierno nacional el traspaso de la Ruta 22 entre el Tercer Puente y la localidad de Arroyito. El anuncio también contó con la participación de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Los trabajos tienen una inversión estimada de 175 millones y tendrán financiamiento conjunto con YPF, que acordó con el Ejecutivo neuquino el pago de un bono de infraestructura a cambio de las áreas que recibió como concesión para desarrollar el GNL al norte de la Comarca Petrolera.

Aunque no se mencionó en esta ocasión, la iniciativa también abarca otras obras, como la construcción de puentes elevados sobre la Ruta 7, la duplicación de la calzada de la Ruta 22 en la zona de Capex y una nueva rotonda en la autovía camino a Centenario.

Desde la Provincia destacaron la inversión de YPF como un «aporte estratégico para acelerar obras de infraestructura que acompañen el desarrollo productivo de Neuquén«.