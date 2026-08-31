Salieron de Río Negro rumbo a Chubut y un perro descubrió que llevaban casi dos kilos de droga
Dos hombres fueron detenidos en Chubut cuando viajaban desde Regina hacia Puerto Madryn. Gendarmería encontró 425 gramos de cocaína, 1,275 kilos de marihuana, una pistola y 21 municiones ocultos en el vehículo.
Dos hombres fueron detenidos en Chubut cuando viajaban desde Villa Regina, Río Negro, hacia Puerto Madryn con cocaína, marihuana y una pistola cargada ocultas en un Volkswagen Gol. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 3 y contó con la intervención de un perro antinarcóticos.
El control fue realizado por personal de la Sección Arroyo Verde del Escuadrón Seguridad Vial Sierra Grande, en el kilómetro 1.308. Durante la inspección, el can “Frida” reaccionó de manera exaltada al pasar junto a las puertas del vehículo.
El perro detectó la droga
Ante esa señal, los gendarmes realizaron una revisión más exhaustiva y utilizaron un escáner móvil. El dispositivo permitió advertir cuerpos extraños en el sector de las puertas y los efectivos encontraron allí un doble fondo con paquetes que contenían una sustancia blancuzca.
Las pruebas de campo Narcotest determinaron que se trataba de 425 gramos de cocaína.
Luego revisaron el baúl y hallaron, entre ropa, otros paquetes con una sustancia vegetal. El análisis confirmó que se trataba de 1 kilo 275 gramos de marihuana.
También llevaban una pistola cargada.
En el mismo sector del vehículo, los efectivos encontraron una pistola cargada y 21 municiones. Los dos ocupantes del rodado fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
La Sede Fiscal Descentralizada de Rawson intervino en el procedimiento y dispuso el decomiso del Volkswagen Gol, de las sustancias, del arma y de las municiones.
La causa quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias vinculadas al traslado de los estupefacientes y el arma.
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