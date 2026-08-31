El Gobierno redujo casi 400 registros del automotor: qué cambia en Río Negro y Neuquén

La Resolución 411/2026 del ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques se publicó este lunes en el Boletín Oficial. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional oficializó una nueva reducción de la red de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todo el país. La medida quedó plasmada en la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, con vigencia a partir de esa misma fecha.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en la red social X: «Hoy por Resolución 411/26 el Ministerio de Justicia cerró casi 400 registros automotores (es parte del plan de digitalización en marcha). Nada, eso. Sigan con lo suyo», escribió el funcionario.

Hoy por Resolución 411/26 el @MinJusticia_Ar cerró casi 400 registros automotores (es parte del plan de digitalización en marcha). Nada, eso. Sigan con lo suyo. August 31, 2026

Resolución 411/2026: cambios en los Registros del Automotor

La norma se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026, y apunta —según sus fundamentos— a «adecuar la organización formal de la red a su real desenvolvimiento operativo».

El punto de partida es que muchas delegaciones ya funcionaban de hecho bajo un mismo responsable: una misma persona designada, al mismo tiempo, como encargado titular de un registro e interventor de otros. Sobre esa base, el Ministerio decidió fusionar esas oficinas en una sola denominación.

Cierres y unificaciones de registros automotores: cómo es el esquema

Aunque el número que circuló fue el de «casi 400 registros cerrados», la resolución combina tres situaciones distintas:

Unificación de 368 registros (Anexo I). No implica, en principio, la desaparición del servicio, sino la absorción de competencias en una única delegación con un nombre nuevo. Como resultado del reordenamiento, subsisten 288 oficinas renombradas y el padrón total se reduce en 368 registros.





No implica, en principio, la desaparición del servicio, sino la absorción de competencias en una única delegación con un nombre nuevo. Como resultado del reordenamiento, subsisten 288 oficinas renombradas y el padrón total se reduce en 368 registros. Supresión de 14 oficinas intervenidas (Anexo II). Son delegaciones que no estaban a cargo de un encargado titular y que ahora se eliminan de forma efectiva.





Son delegaciones que no estaban a cargo de un encargado titular y que ahora se eliminan de forma efectiva. Cierre operativo de otras 13 oficinas (Anexo III). Se trata de sedes cuya supresión ya había sido dispuesta por las resoluciones 272/2024 y 19/2025, pero cuyo cierre físico seguía pendiente. La norma ordena ejecutarlo en un plazo improrrogable de 30 días hábiles.



Para las delegaciones alcanzadas, ese plazo comprende la transferencia de la documentación, de los trámites en curso y de las competencias hacia las dependencias que las absorben.

Qué registros del automotor se unifican en Neuquén y Río Negro

La reorganización tiene impacto directo en el Alto Valle y en toda la región.

En Neuquén, la medida suprime el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Neuquén N° 6. Además, se unifican competencias en Neuquén capital —donde el registro con competencia en motovehículos concentra las dos letras que funcionaban por separado— y en las delegaciones de Chos Malal, Plottier y Villa la Angostura, que absorben la competencia sobre motovehículos.

En Río Negro, la resolución ordena el cierre operativo de dos oficinas de Viedma: el Registro de la Propiedad del Automotor Viedma N° 2 y la delegación con competencia sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios de Viedma, ambas ya suprimidas por normas anteriores.

A eso se suman numerosas unificaciones en la provincia. Las delegaciones de Cipolletti (N° 1 y N° 2), General Roca (N° 1 y N° 2), San Antonio Oeste, Choele Choel, Allen, Bariloche (N° 2 y N° 3) y Viedma N° 1 pasan a concentrar bajo una sola denominación las competencias sobre automotores, motovehículos y, en varios casos, maquinaria agrícola y créditos prendarios que antes se tramitaban en registros distintos.

Todos los detalles de esta sección se desprenden de los Anexos I (unificaciones), II (supresiones) y III (cierres operativos) de la Resolución 411/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde cada delegación figura identificada con su número de orden y su código de registro.

Resolución 412/2026: aranceles y tope de sueldos a encargados

En paralelo, y también firmada por Mahiques, se publicó la Resolución 412/2026, que modificó el régimen arancelario de los registros y redujo en un 40% la cantidad de cánones vigentes. La propia norma aclara que se trata de un agrupamiento y una clasificación en categorías de tarifas antes dispersas, no de una eliminación de tributos, por lo que la baja refiere al número de aranceles y no necesariamente al monto final que pagan los usuarios.

El nuevo esquema toma como referencia el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), creado por la Resolución 308/2026, y fija además un tope máximo de 40 millones de pesos mensuales para la retribución de cada encargado. Todo excedente por encima de ese límite deberá transferirse al Ministerio de Justicia. Estos cambios rigen desde el martes 1 de septiembre.

Digitalización y ajuste en el sistema registral automotor

Ambas resoluciones forman parte de la estrategia de reconversión del sistema registral que el Gobierno de Javier Milei impulsa desde el inicio de su gestión, orientada —según sus fundamentos— a la simplificación administrativa, la reducción de la estructura del Estado y la digitalización de los trámites.

Se trata de una continuidad de medidas previas: en etapas anteriores ya se había dispuesto el cierre de más de un centenar de registros en distintas provincias, dentro del objetivo declarado de recortar la red de cerca de 1.600 oficinas que operaban en todo el país.