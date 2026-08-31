8.098 días pendientes de Lionel Messi: una vida en la Selección Argentina

22 años, 2 meses, y 2 días, 8.098 días y gracias eternas. Lionel Messi dio la noticia que nadie quería escuchar y el mundo del fútbol se paralizó. Argentina directamente entró en shock y no es para menos. El 10 le dijo adiós a la Albiceleste y le puso punto final a una historia maravillosa, claramente separada en dos décadas muy disímiles, pero siempre con un mismo objetivo: dejar la piel por los colores. En la primera, no salió. En la segunda, los títulos llegaron en catarata. Y fue para siempre.

Desde el 29 de junio de 2004, cuando Leo se puso la camiseta argentina por primera vez, hasta hoy, la Selección se movió al ritmo de Messi. Brilló en la Sub 20, sufrió en los pasos iniciales de la mayor, arrancó la capitanía con Diego Maradona como DT y defendió la camiseta en seis Mundiales. Jugo tres finales y tocó el cielo con las manos en Qatar 2022. Inmenso.

Gracias a este crack, Argentina fue muy feliz. Durante mas de dos décadas, dejó la piel en cada partido. (Archivo AP)

Números extraordinarios

«Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento», explicó el crack de 39 años, quien deja la Selección con número tremendos: 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. En tierra qatarí tuvo su diamante, pero antes y después levantó el trofeo en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la Finalissima 2022 y las Copas América 2021 y 2024.

A lo largo de los 22 años, Messi rompió una incontable cantidad de récords, en su gran mayoría durante la última Copa del Mundo. Dejó todo y por eso en un párrafo de su carta, escrita a mano, afirmó: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.

En Inter Miami seguirán las paredes con su amigo De Paul. ¿Habrá última funció o partido despedida? (Archivo Matías Subat)

Por ese amor incondicional, los corazones argentinos se frenaron. Se va un genio, a horas de meter cuatro goles en su club, a días de la inolvidable victoria ante Inglaterra y a días también de la muerte de su padre, Jorge. Esa dolorosa partida terminó de convencer al 10 para tomar la decisión y él mismo lo ratifica en la carta de despedida con un pos data: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Una nueva vida para la Selección

Con el retiro de Messi se termina una era y la Selección empezará una nueva vida. El segundo Lionel más famoso, Scaloni, será ahora el encargado de la reestructuración y habrá que ver si sigue después de diciembre. Rodeó al 10 como ninguno, pero no comió vidrio y en los últimos tiempos armó buenos equipos sin Leo en cancha. Si sigue, está ante un desafío enorme.

Otro tema para seguir de cerca es el de la famosa mesa chica, esa de los intocables y más allegados a Messi. Después de la Copa América 2024 marchó Di María, luego del Mundial 2026, Nico Otamendi. Y sin el 10, la lista puede continuar. Se terminó una era. Fue maravillosa. Y Leo siempre estará, porque así lo afirmó en la carta: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”. Gracias totales, GEN10.