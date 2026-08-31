Islas Malvinas: Trump sugirió que podría revisar la postura de Estados Unidos en medio de presiones hacia la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta revisar la postura de su país respecto de las Islas Malvinas. «Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas», declaró el mandatario norteamericano ante la consulta directa de periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La frase constituyó la primera ocasión en la que el líder republicano se expresó sobre la histórica disputa soberana entre la Argentina y el Reino Unido.

La declaración del jefe de Estado ocurrió pocos días después de que el periódico británico The Telegraph revelara que funcionarios del Pentágono amenazaron a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre el archipiélago en caso de no incrementar su presupuesto militar. Al ser interrogado sobre si deseaba un aumento en los compromisos del primer ministro británico, Andy Burnham, Trump manifestó: «El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán».

Desde Casa Rosada, mientras tanto, mantienen la cautela y analizan que las palabras del mandatario norteamericano se encuadran en una estrategia de presión sobre los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no en un giro formal de su política exterior hacia el Atlántico Sur, según reportaron desde Infobae.

La exigencia a Londres y el reparto del gasto militar

El trasfondo de la controversia responde a la exigencia de la Casa Blanca hacia sus socios atlánticos para que eleven su inversión en defensa hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Según reveló The Telegraph, altos funcionarios estadounidenses consideran que el plan presentado por el gobierno de Andy Burnham representa un paso en la dirección correcta, aunque resulta insuficiente para las metas impuestas por Washington. «Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente», expresó una fuente de la administración norteamericana citada por el diario británico, citado por La Nación.

En ese contexto de revisión sobre los compromisos militares, la Casa Blanca evalúa de forma especial a Londres. Frente a la opción de modificar el posicionamiento sobre las Malvinas para forzar un reparto en las cargas económicas, un funcionario estadounidense declaró: «Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos».

La postura histórica de los Estados Unidos fue de neutralidad sobre la soberanía de las islas, aunque con un reconocimiento de la administración de facto del Reino Unido. Una alteración en este esquema significaría un severo revés diplomático para el gobierno británico, que este año reafirmó su consideración del archipiélago como un territorio británico de ultramar soberano.

Filtraciones en el Pentágono y la posición del Departamento de Estado

Las declaraciones de Trump se suman a episodios previos que encendieron las alarmas en la diplomacia europea. En abril pasado, la agencia Reuters dio a conocer la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono que evaluaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina. Aquel documento contemplaba alternativas para sancionar a los aliados de la OTAN que no respaldaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, le restó trascendencia al asunto antes de la visita del rey Carlos III a Washington. «Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas», puntualizó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Asimismo, tras las versiones de esta última semana, un portavoz del Departamento de Estado ratificó ante La Nación la vigencia del criterio histórico: «Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes«.

La ratificación de neutralidad de la embajada estadounidense en Buenos Aires

En el plano local, las expectativas de un posible respaldo de la Casa Blanca habían recibido un freno por parte de las autoridades diplomáticas estadounidenses acreditadas en el país. Durante una entrevista televisiva en la señal TN, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, descartó de forma categórica cualquier cambio de rumbo institucional respecto del Atlántico Sur. «Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado», aseveró el diplomático para enfriar las especulaciones sobre memorándums o giros de la gestión de Donald Trump.

En esa misma intervención, Lamelas abordó la agenda bilateral en materia de seguridad e infraestructura. Al ser consultado sobre la construcción de la base naval integral proyectada en la ciudad de Ushuaia con proyección austral, el representante norteamericano prefirió la cautela: «Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando».