Misterio en Chubut: una policía quedó varada en un camino poco transitado y está desaparecida hace tres días

La provincia de Chubut se encuentra en alerta por la desaparición de María José San Martín, una joven policía de 25 años. La incertidumbre y la angustia crecen a medida que se cumplen las horas sin rastros de la agente, quien fue vista por última vez el pasado viernes 12 de diciembre.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, San Martín y una colega quedaron varadas con un vehículo oficial en la arena de un camino poco transitado en la zona norte del lago Colhué Huapi.

El hecho que activó la alarma es que, tras decidir separarse para buscar señal de cobertura a pie en el inhóspito paraje, solo una de las dos ocupantes del vehículo logró regresar a la localidad de Sarmiento.

El inicio del operativo de rastreo para encontrar a la joven policía desaparecida

La ausencia de la policía derivó en la intervención policial y la constatación de que San Martín ya no se encontraba en el sitio donde había quedado el vehículo atascado. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, aunque el operativo formal de localización se puso en marcha recién el domingo.

El rastreo involucra a personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, complican las tareas de búsqueda, y hasta el momento, no se han obtenido pistas determinantes.

La División Búsqueda de Personas difundió la descripción física de María José San Martín: 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño.

Las autoridades solicitan a pescadores, vecinos y transeúntes que puedan aportar datos sobre su paradero que se comuniquen al número habilitado de la División Búsqueda de Personas, al 101 de emergencias o a cualquier comisaría local.