Murió el hombre que había sido brutalmente golpeado en Playas Doradas: reformulan cargos por homicidio

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro reformuló los cargos contra un hombre imputado luego de la muerte de un hombre que había sido brutalmente agredido en la localidad de Playas Doradas. La causa, inicialmente por lesiones graves, fue recalificada como homicidio y daño, como parte de la investigación preparatoria.

La audiencia se realizó ante el juez de Garantías antes del vencimiento de la prisión preventiva del imputado. Durante la misma, la fiscalía solicitó la nueva formulación de los cargos tras la muerte de la víctima y aportó el certificado de defunción como sustento probatorio.

Detalles del hecho

Según la hipótesis del Ministerio Público, el 15 de noviembre de 2025, alrededor de las 22, la persona imputada se presentó en la intersección de las calles Farito y Jarillal, en Playas Doradas, y provocó daños en las instalaciones eléctricas de una obra en construcción, cortando el suministro supervisado por la víctima.

Cuando la víctima concurrió al lugar para verificar los daños, fue atacada con un tirante por el imputado, quien le propinó golpes en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. La agresión causó lesiones de extrema gravedad, que llevaron a la internación de la víctima en Viedma, donde falleció el 21 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio traumático derivado de un traumatismo craneoencefálico severo.

La Fiscalía también imputó un segundo hecho de daño: tras la agresión, el acusado habría golpeado un teléfono celular de la víctima, provocando su rotura parcial.

Medidas cautelares y resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscalía pidió la continuidad de la prisión preventiva, mientras que la defensa solicitó morigerarla, alegando problemas de salud del imputado y proponiendo medidas alternativas, como prisión preventiva domiciliaria con controles.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió mantener la prisión preventiva en los términos actuales y tuvo por formulados los cargos por homicidio y daño, conforme a los artículos 45, 55, 79 y 183 del Código Penal.