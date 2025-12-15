Cronología de la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut: la decisión que trae esperanza para los familiares

Continúa la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que desapareció algunos meses atrás durante un viaje a Camarones, en Chubut. La última vez que fueron vistos fue el 11 de octubre, pero una decisión le brinda la esperanza de encontrarlos a la familia.

Se utilizó personal de investigación, drones y el llamado a la comunidad para obtener cualquier información. Hasta la fecha se manejan diversas hipótesis e investigaciones para averiguar el desenlace del caso.

La pareja se dirigía a Camarones, Chubut, el día de su desaparición. Al llegar al lugar donde se reportó la última conexión GPS con el teléfono de Juana, se halló la camioneta a seis kilómetros de la costa, cerca de la Ruta N° 3. El vehículo estaba sin signos de forcejeo, cerrado, sin ocupantes y con las pertenencias de la pareja dentro.

Para la búsqueda se incorporaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP); las Divisiones de Búsqueda de Personas; Canes y Montada; Infantería; la representación provincial del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina y personal de los Bomberos Voluntarios de Trelew y Bahía Blanca.

Jubilados desaparecidos en Chubut: las hipótesis de las investigaciones

El rastreo realizado vía terrestre con personal de búsqueda y canes, sumado al uso de drones para monitoreo aéreo, no encontró ninguna pista o señal del destino de la pareja, por lo cual la idea de encontrarlos con vida se esfumó a las pocas semanas de búsqueda.

A los pocos días, en el lugar donde fue hallado el vehículo, se notificó la presencia de un olor putrefacto, pero no se pudo determinar el origen. Los investigadores descartaron que los cuerpos hayan quedado sepultados bajo el barro tras monitorear con perros de rescate.

Cabe destacar que la camioneta se encontró atorada en un sector con barro y agua, y con las pertenencias de Pedro y Juana en el lugar, pero sin ningún detalle de forcejeo externo o de intento de secuestro.

La hipótesis de un posible homicidio fue tomada por la Brigada de Investigaciones, donde se informó que una de las familias de los jubilados barajó la opción de investigar por algún crimen organizado ante la pareja. De momento no se conocen detalles o sospechosos del círculo cercano de los jubilados que pueda dar pistas de un posible secuestro u homicidio.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, mencionó sobre la hipótesis de que la pareja haya caído al mar al estar en un sector cerca de la costa. Mencionó que se investigó en las zonas costeras de la provincia, pero que el oleaje del océano pudo llevar los cuerpos a algún punto lejano: «si los desaparecidos pudieron caer al mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos» detalló.

El vehículo de la pareja fue hallado a seis kilómetros de la costa, con todas las pertenencias dentro pero sin rastros de los ocupantes (Foto: Gentileza)

Jubilados desaparecidos en Chubut: la acción del ministerio de Seguridad que da esperanza a la familia

A más de dos meses de la desaparición, la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó la cartera de seguridad, en la cual se ofrece la suma de $5.000.000 de pesos de recompensa para quien brinde información clave sobre el paradero de los jubilados.

El aviso comunica a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, aporten datos vitales para lograr dar con el paradero de la pareja. La intención la Oficina Fiscal es buscar el aporte de posibles testigos que aporten información clave y dar con los cuerpos de la pareja.

Ante esta situación, la hija de Pedro, Laura Kreder, avaló la decisión del ministerio y mostró su optimismo para encontrar a su padre y la pareja: “Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad” destacó Laura en un medio local. La recompensa ofrecida busca el llamado a la comunidad de quien pueda tener información clave, pero no haya aportado hasta el momento con las autoridades.