Monitorean el río Colorado en Catriel por las nuevas crecidas: «no hay evacuados»

El temporal de lluvia en el norte de Neuquén provocó nuevas crecidas en los ríos de Río Negro y Neuquén. Ante la alerta las ciudades activaron protocolos de emergencia y se reunieron con los comités para definir acciones. En Catriel, la intendenta Viviana Germanier ordenó monitorear el río Colorado.

Durante las crecidas de junio, ante la inminente crecida del río Colorado, en Catriel hubo evacuados. Frente a este antecedente el municipio de Catriel estableció dispositivos de emergencia para brindar apoyo a las familias que puedan verse afectadas por la crecida del río.

Según informaron desde el cuartel de bomberos de Catriel por el momento se encuentran monitoreando los caudales del río Colorado, pero no hay familias evacuadas.

Desde la municipalidad comunicaron que “las condiciones actuales y datos recabados no conllevan ningún tipo de alarma para los vecinos de Catriel hasta el momento, según datos brindados por la interjurisdiccional, no obstante, se monitorea el comportamiento de las aguas del Colorado para mayor control de la situación y prever cualquier tipo de contingencia”.

Ayer los vecinos del Lote 14 de Catriel se dirigieron a la ciudad para contarles acerca de la situación que viven en la zona de la ribera. Manifestaron en un comunicado que “las autoridades municipales y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) nos vienen prometiendo ayuda y todo ha sido en vano. Son más de 200 familias las que están en peligro y necesitan ayuda. Están esperando que suceda alguna desgracia para empezar a actuar. Necesitamos una respuesta urgente a todas las notas que se han presentado en la última inundación”, expresaron.

Los puntos de mayor riesgo son el Lote 14, Peñas Blancas y Valle Verde, informaron.