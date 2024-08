Muerte de un niño de 8 años en un cumpleaños en Chubut: la pileta donde se ahogó estaba inhabilitada

La muerte de un niño de ocho años durante la celebración de un cumpleaños, sigue generando conmoción en Chubut. A casi una semana del trágico episodio se reveló que la pileta donde se ahogó, estaba inhabilitada.

El subsecretario de Prevención Ciudadana, Luis Báez, fue el encargado de informar que el local con pileta climatizada donde se realizaba el cumpleaños no tenía habilitación. El funcionario informó al medio chubutense La Jornada que la única autorización que se le otorgó al propietario era para el rubro de leñera.

«Esta persona (propietario) tenía un rubro de venta de leña que se le condice con el lugar, la habilitación estaba vencida en diciembre del año pasado y tengo entendido que había presentado algunas notas solicitando a ver si podía autorizar este tipo de emprendimiento y que no se lo autorizó por no ser zona», informó Báez.

Por otra parte el funcionario municipal señaló que se trata de un comercio «irregular donde se desencadenó la trágica muerte del niño en un lugar no autorizado». A su vez que agregó que ese era un comercio que «no estaba dentro del marco normativo» para este tipo de actividad y por esto se tuvo que allanar el lugar.

Tras esto explicó que para este tipo de lugares recreativos con piletas existe un código que determina los sectores donde se pueden colocar. «La persona que quiere colocar un establecimiento de estas características debe ir a la Dirección de Comercio que va a determinar si el lugar asignado para para este tipo de emprendimiento está dentro de la zona. En este caso en particular no ocurrió porque el parque industrial liviano no estaba habilitado como zona para este tipo de emprendimiento. Por lo tanto entonces se lo trató como un recinto privado donde se hacía un tipo de evento de cumpleaños«, concluyó.

Cómo murió el niño de 8 años en un cumpleaños, en Chubut

El trágico episodio ocurrió el jueves 25 de julio, cerca de las 14.30. Según se supo, minutos antes del fatal desenlace, el pequeño se encontraba en un cumpleaños jugando con otros niños.

Fuentes policiales detallaron que el salón donde se celebraba el cumpleaños contaba con pileta y los menores jugaban a ver quién aguantaba más la respiración bajo el agua, pero minutos más tarde se percataron que uno de ellos no salía. Los padres presentes, alarmados por la situación, se arrojaron al agua para rescatarlo.

El niño fue trasladado al hospital Isola de Puerto Madryn para ser asistido, sin embargo los médicos terminaron de constatar su muerte.