Multa millonaria para un conductor de Uber en Villa La Angostura: intentó escapar del control, cuánto debe pagar

El Juzgado de Faltas de Villa La Angostura dictó una sanción económica millonaria contra un chofer de la aplicación de transportes Uber. Según detallaron, no contaba con la habilitación obligatoria para transportar pasajeros e intentó escapar del control. Cuánto deberá pagar de multa. Acá los detalles.

El hecho ocurrió durante un operativo de control realizado por la Dirección de Tránsito de Villa La Angostura. Según informó el Juzgado de Faltas los inspectores comprobaron que el vehículo realizaba un «servicio de traslado sin autorización oficial».

Sumado a esto, el conductor intentó escapar del control por lo que se lo multó por el impedimento de realización de control. «Es importante destacar que las infracciones por transporte de pasajeros sin habilitación no son nuevas» explicaron desde el Juzgado de Faltas y aseguraron que esté tipo de faltas se incrementaron con la llegada de Uber.

Cuánto deberá pagar el conductor de Uber que intentó escapar de un control en Villa La Angostura

Según detallaron desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura, «la habilitación no es un trámite formal, sino el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos tengan seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores cuenten con la licencia correspondiente».

En este sentido, y al no contar con habilitación e intentar escapar, el conductor deberá pagar $1.655.000.

«Cuando se evade un control, no solo se vulnera la normativa, sino que además se obstaculiza el ejercicio del poder de policía, que la Constitución y la Carta Orgánica reconocen al Municipio para proteger a los consumidores y a la comunidad».