Cipolletti debate el futuro del transporte: Buteler presentó un proyecto para regular Uber

El intendente de Cipolletti presentará un proyecto para regular las apps de servicios de transporte. (Foto: Flor Salto)

La creciente disputa entre los taxistas y las aplicaciones de servicios de transporte como Uber suma un nuevo capítulo en Cipolletti. El intendente Rodrigo Buteler anunció este miércoles que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular el funcionamiento de las plataformas digitales que ofrecen servicios de traslado de pasajeros en la ciudad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, explicó que los requisitos planteados por el Ejecutivo en la iniciativa serán debatidos en las próximas semanas por el Concejo. “El objetivo es regular una actividad que hoy es riesgosa y, al mismo tiempo, dar respuesta a una demanda de los vecinos”, señaló.

En ese marco, el intendente Buteler afirmó que “se va a debatir y en lo posible aprobar la regularización del sistema», además sostuvo que el municipio busca que «haya igualdad de condiciones en el transporte, tanto para los taxistas que hace años trabajan en la ciudad como para estas nuevas plataformas globales que llegaron para quedarse”.

Entre los requisitos que deberán cumplir los choferes figuran la presentación de antecedentes penales provinciales y nacionales, la Verificación Técnica Obligatorio (VTO), el carnet de conducir al día y un permiso municipal. En el caso de las empresas, se les exigirá contar con una habilitación comercial en Cipolletti, tributar en la ciudad y presentar la documentación legal correspondiente.

Al fundamentar la propuesta, Zuñiga señaló que se tomó en cuenta la experiencia de localidades vecinas. “Esto no es sólo un problema de Cipolletti, es de toda la región”, remarcó.

Taxistas de Cipolletti reclaman mayor control municipal

La medida se conoció semanas después de la protesta de taxistas que se manifestaron frente al edificio municipal para reclamarle al intendente Rodrigo Buteler una respuesta ante lo que consideraron “la falta de control sobre las aplicaciones ilegales”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, José Luis, taxista con más de 20 años de experiencia, explicó que el pedido apunta a reforzar la presencia del municipio. “El delito se combate con presencia en las calles y queremos eso: que el municipio controle este uso ilegal”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela, también taxista de la ciudad, recordó que en marzo comenzaron a presentar notas y reclamos de manera constante, pero sin obtener soluciones. “Nosotros queremos que se cumpla la ley, que no haya competencia desleal”, remarcó.