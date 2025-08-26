Villa Regina analiza la llegada de Uber: el debate por el servicio en Río Negro se amplía

El debate sobre el uso de las aplicaciones de servicios de transporte se expande en Río Negro.

Durante la sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Villa Regina de este martes, el bloque del PRO presentó un proyecto para regular la operación de las aplicaciones de servicio de transporte como Uber, Cabify y Didi a partir de un marco legal para su funcionamiento.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré indicó que el proyecto pasó a comisión de Asuntos Jurídicos y Legislación para su debate. Durante la sesión ordinaria estuvieron presentes taxistas de la localidad que hicieron uso de la palabra y plantearon sus inquietudes. «Se acordó que van a ser invitados a participar en comisión los referentes de los taxistas y el área de tránsito municipal», afirmó el edil.

A diferencia de otras iniciativas discutidas en la región, el proyecto impulsado por el concejal Rodrigo Durán (Pro) propone la creación de un Registro Municipal de Plataformas de Transporte, el cual indica que para operar en Villa Regina deberán establecer domicilio legal en la ciudad, presentar documentación fiscal y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto a usuarios como a terceros. En cuanto a los conductores, se exigiría licencia profesional, certificado de antecedentes penales y seguro automotor específico para el transporte de pasajeros, ente otros requisitos.

Además, la propuesta contempla la conformación de un Fondo Municipal de Movilidad, financiado con el 1% del valor de cada viaje realizado. Ese aporte se destinaría a obras de infraestructura vial y mejoras en el sistema de transporte público local.

Durante la sesión un grupo de taxistas manifestó el rechazo al proyecto y aseguraron que más de 120 familias viven del rubro y varias hace más de 30 años. «No hay forma de regular, no entendemos como este Concejo piensa pertinente poner en la llave de nuestra billetera a una multinacional que no tiene personalidad jurídica acá, que no va a tener en Argentina, que no lo tiene en ningún partido de Argentina y Villa Regina no va a ser la excepción«, afirmó Julieta, taxista de la localidad.

Cristian, otro taxista de Villa Regina afirmó que Uber es una multinacional que no obedece a los reglamentos de las ciudades, «nos afecta directamente a nosotros, debido a la crisis económica que estamos viviendo a nivel país, nuestro sector se ha visto afectado durante los últimos años, nuestro trabajo ha disminuido más del 50%, nosotros estamos hace más de 30 años en este rubro y seguimos apostando al trabajo nuestro«, sostuvo el conductor.

Cipolletti endurece su postura contra Uber

Hace dos semanas, un fuerte enfrentamiento entre taxistas y el municipio de Cipolletti derivó en la firma de un documento por parte del intendente Rodrigo Buteler, quien se comprometió a tomar medidas para desalentar el uso de servicios de transporte no habilitados. El acuerdo se alcanzó con el compromiso de abrir una instancia de diálogo que permita avanzar en la regulación de las aplicaciones digitales.

La protesta inició a las 10 de las mañanas y se mantuvo durante 8 horas en las que decenas de vehículos y más de 100 trabajadores se concentraron frente al edificio municipal, interrumpiendo la calle Hipólito Irigoyen, en reclamo de una respuesta por parte del intendente Rodrigo Buteler ante «la falta de control de estas aplicaciones ilegales».

Pocos días después, inspectores de tránsito realizaron un operativo en la intersección de Mengelle y La Plata, donde detectaron y secuestraron un vehículo que operaba como transporte de pasajeros a través de la aplicación Uber, sin contar con habilitación municipal. Una intervención similar se llevó a cabo en la zona de la Terminal de Ómnibus, donde otro automóvil fue retenido por brindar el mismo tipo de servicio sin licencia correspondiente.

Allen debate la prohibición de Uber y aplicaciones similares

Un proyecto de ordenanza se debatirá esta semana en el Concejo Deliberante de Allen y pretende prohibir los servicios de transporte que operen sin la correspondiente habilitación municipal.

El proyecto se elaboró de manera conjunta entre concejales y taxistas, quienes se reúnen de forma habitual para tratar el aumento de tarifas. Durante una de estas reuniones, los choferes solicitaron una regulación urgente de servicios por aplicaciones como Uber y los taxis «truchos» que se ofrecen por redes sociales, señalando que genera competencia desleal y desigualdad en los requisitos exigidos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Guillermo Pennesi señaló que el proyecto está «bastante avanzado», se encuentra en comisión y se prevé que sea aprobado por mayoría dentro los próximos días.

La regularización de Uber, entre las preguntas del referéndum en Bariloche

En Bariloche, Uber opera de manera informal, ya que la resolución firmada por el exintendente Gustavo Gennuso en mayo de 2023, que prohíbe el uso de aplicaciones de viajes, sigue vigente. El debate sobre la regulación de las plataformas de transporte continúa estancado en el Concejo Deliberante, donde permanece en análisis desde hace más de un año.

El tema será parte de un referéndum popular convocado por el actual intendente, Walter Cortés, previsto para noviembre. En esa instancia, los vecinos podrán expresar su postura sobre una serie de asuntos considerados clave para el futuro de la ciudad, entre ellos, la legalización o no de las plataformas de transporte.